У пермского медведя из-за условий содержания в Казани прогрессируют болезни

Пермский белый медведь Терпей, которого на время перевезли в зооботанический сад в Казани, несмотря на постановление прокуратуры, продолжает жить в сложных условиях. Животное вынуждено ютиться в маленьком вольере на голом бетоне. Также его кормят хлебом, а его хронические заболевания прогрессируют, сообщает telegram-канал Readovka, ссылаясь на волонтеров.
«Хищник вынужден терпеть казенный вольер, похожий больше на тюрьму с голыми стенами и мутной водой на дне резервуара. Площадь явно не соответствует нормам содержания. С момента постановления о необходимости устранить нарушения прошло более 100 дней, но ситуация становится хуже. Терпея не лечат, в результате его заболевания прогрессируют, а хлеб добивает и без того ослабший организм. В таких же условиях оказались и бурые сородичи медведя, Фомка и Маша», — передает Readovka слова волонтеров.
Медведя Терпея перевезли в Пермь из Якутии в возрасте полугода. В 2019 году его отправили в Казань на время строительства нового пермского зоопарка. В сентябре 2023 года активисты из объединения «Друзья Московского зоопарка» назвали условия содержания животного в Казани «ужасными» и попросили главу Татарстана Рустама Минниханова спасти его. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая потребовала от казанского зоопарка устранения нарушений.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.