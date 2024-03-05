05 марта 2024

У пермского медведя из-за условий содержания в Казани прогрессируют болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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У пермского медведя в Казани обострились хронические заболевания (архивное фото)
У пермского медведя в Казани обострились хронические заболевания (архивное фото) Фото:

Пермский белый медведь Терпей, которого на время перевезли в зооботанический сад в Казани, несмотря на постановление прокуратуры, продолжает жить в сложных условиях. Животное вынуждено ютиться в маленьком вольере на голом бетоне. Также его кормят хлебом, а его хронические заболевания прогрессируют, сообщает telegram-канал Readovka, ссылаясь на волонтеров.

«Хищник вынужден терпеть казенный вольер, похожий больше на тюрьму с голыми стенами и мутной водой на дне резервуара. Площадь явно не соответствует нормам содержания. С момента постановления о необходимости устранить нарушения прошло более 100 дней, но ситуация становится хуже. Терпея не лечат, в результате его заболевания прогрессируют, а хлеб добивает и без того ослабший организм. В таких же условиях оказались и бурые сородичи медведя, Фомка и Маша», — передает Readovka слова волонтеров.

Медведя Терпея перевезли в Пермь из Якутии в возрасте полугода. В 2019 году его отправили в Казань на время строительства нового пермского зоопарка. В сентябре 2023 года активисты из объединения «Друзья Московского зоопарка» назвали условия содержания животного в Казани «ужасными» и попросили главу Татарстана Рустама Минниханова спасти его. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая потребовала от казанского зоопарка устранения нарушений.

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Пермский белый медведь Терпей, которого на время перевезли в зооботанический сад в Казани, несмотря на постановление прокуратуры, продолжает жить в сложных условиях. Животное вынуждено ютиться в маленьком вольере на голом бетоне. Также его кормят хлебом, а его хронические заболевания прогрессируют, сообщает telegram-канал Readovka, ссылаясь на волонтеров. «Хищник вынужден терпеть казенный вольер, похожий больше на тюрьму с голыми стенами и мутной водой на дне резервуара. Площадь явно не соответствует нормам содержания. С момента постановления о необходимости устранить нарушения прошло более 100 дней, но ситуация становится хуже. Терпея не лечат, в результате его заболевания прогрессируют, а хлеб добивает и без того ослабший организм. В таких же условиях оказались и бурые сородичи медведя, Фомка и Маша», — передает Readovka слова волонтеров. Медведя Терпея перевезли в Пермь из Якутии в возрасте полугода. В 2019 году его отправили в Казань на время строительства нового пермского зоопарка. В сентябре 2023 года активисты из объединения «Друзья Московского зоопарка» назвали условия содержания животного в Казани «ужасными» и попросили главу Татарстана Рустама Минниханова спасти его. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая потребовала от казанского зоопарка устранения нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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