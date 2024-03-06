Кадыров сообщил взятии завода в ЛНР

Российская армия заняла меловой завод под Белогоровкой в ЛНР. Было уничтожено 12 укрепрайонов ВСУ, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск. В настоящее время идут бои за меловой карьер», —
Чеченский лидер уточнил, что о продвижении ВС РФ в районе предприятия ему сообщил командир группы спецназа «АХМАТ» с позывным «Аид». Также Кадыров отметил, что российские силы продолжают успешно наступать близ завода, разбирая сооружения противника.
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