Кадыров сообщил взятии завода в ЛНР

Кадыров: армия РФ взяла под контроль меловой завод у Белогоровки

06 марта 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сообщил об успехах армии РФ в ЛНР Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия заняла меловой завод под Белогоровкой в ЛНР. Было уничтожено 12 укрепрайонов ВСУ, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск. В настоящее время идут бои за меловой карьер», — рассказал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер уточнил, что о продвижении ВС РФ в районе предприятия ему сообщил командир группы спецназа «АХМАТ» с позывным «Аид». Также Кадыров отметил, что российские силы продолжают успешно наступать близ завода, разбирая сооружения противника.

Российская армия заняла меловой завод под Белогоровкой в ЛНР. Было уничтожено 12 укрепрайонов ВСУ, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск. В настоящее время идут бои за меловой карьер», — рассказал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер уточнил, что о продвижении ВС РФ в районе предприятия ему сообщил командир группы спецназа «АХМАТ» с позывным «Аид». Также Кадыров отметил, что российские силы продолжают успешно наступать близ завода, разбирая сооружения противника.