Кадыров сообщил взятии завода в ЛНР

Кадыров: армия РФ взяла под контроль меловой завод у Белогоровки
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Рамзан Кадыров сообщил об успехах армии РФ в ЛНР Фото:
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Российская армия заняла меловой завод под Белогоровкой в ЛНР. Было уничтожено 12 укрепрайонов ВСУ, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск. В настоящее время идут бои за меловой карьер», — рассказал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Чеченский лидер уточнил, что о продвижении ВС РФ в районе предприятия ему сообщил командир группы спецназа «АХМАТ» с позывным «Аид». Также Кадыров отметил, что российские силы продолжают успешно наступать близ завода, разбирая сооружения противника.

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Российская армия заняла меловой завод под Белогоровкой в ЛНР. Было уничтожено 12 укрепрайонов ВСУ, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск. В настоящее время идут бои за меловой карьер», — рассказал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер уточнил, что о продвижении ВС РФ в районе предприятия ему сообщил командир группы спецназа «АХМАТ» с позывным «Аид». Также Кадыров отметил, что российские силы продолжают успешно наступать близ завода, разбирая сооружения противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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