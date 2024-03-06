Челябинца, вытолкнувшего подростка из маршрутки, отправили под суд

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Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности Фото:

Жителя Челябинска, который, выталкивая из маршрутки подростка, причинил ему травму, будут судить. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием по данному делу собрана достаточная доказательная база.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел в начале ноября 2022 года. Мужчина решил вытолкнуть девочку из маршрутки. В результате школьница запнулась и выпала из транспортного средства на асфальт, ударившись головой. У нее была диагностирована тупая травма головы.

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Жителя Челябинска, который, выталкивая из маршрутки подростка, причинил ему травму, будут судить. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием по данному делу собрана достаточная доказательная база. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел в начале ноября 2022 года. Мужчина решил вытолкнуть девочку из маршрутки. В результате школьница запнулась и выпала из транспортного средства на асфальт, ударившись головой. У нее была диагностирована тупая травма головы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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