Челябинца, вытолкнувшего подростка из маршрутки, отправили под суд

06 марта 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Челябинска, который, выталкивая из маршрутки подростка, причинил ему травму, будут судить. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием по данному делу собрана достаточная доказательная база. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел в начале ноября 2022 года. Мужчина решил вытолкнуть девочку из маршрутки. В результате школьница запнулась и выпала из транспортного средства на асфальт, ударившись головой. У нее была диагностирована тупая травма головы.

Жителя Челябинска, который, выталкивая из маршрутки подростка, причинил ему травму, будут судить. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием по данному делу собрана достаточная доказательная база. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел в начале ноября 2022 года. Мужчина решил вытолкнуть девочку из маршрутки. В результате школьница запнулась и выпала из транспортного средства на асфальт, ударившись головой. У нее была диагностирована тупая травма головы.