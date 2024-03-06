Россиян предупредили о дефиците вина и росте цен из-за идеи виноделов

Первый вице-президент «Опоры России» Сигал предупредил о подорожании вин в РФ

06 марта 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Ввести санкции и не закупать импортное вино будет честнее, сказал Павел Сигал Фото: Размик Закарян © URA.RU В случае введения высоких пошлин на вина из стран НАТО, импортная продукция исчезнет с полок магазинов, а местные производители начнут бесконтрольно повышать цены из-за отсутствия конкуренции. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый вице-президент «Опоры России», председатель Совета директоров АО «АВТОГРАДБАНК» Павел Сигал. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила ввести пошлины в 200% на вино из стран НАТО. По их мнению, это поддержит российского производителя. «Импорт вина из Франции, Испании, Италии, очевидно, сейчас затруднен. А такие пошлины станут запретительными, то есть не будет вообще никакого вина из недружественных стран. Это, конечно, хорошо, что мы будем пить только свое, но только оно будет стоить намного дороже, это 100%. Если ты становишься монополистом, почему тебе не увеличить цену. Все равно брать нечего. Может быть, не в пять раз, но подорожает, это точно. НАТО переживет, мы, обычные потребители, в конечном счете будем платить из своего кармана», — сказал Павел Сигал. Повышение пошлин не самый лучший способ борьбы с недружественными странами, отметил первый вице-президент «Опоры России». «Ограничение конкуренции — это не рыночная мера. Со странами недружественными нужно бороться другими способами — политическими, возможно, экономическими. Лучше честно тогда ввести запрет на импорт вина, и все тогда понятно будет. Мы не закупаем в этих странах ничего, мы вводим против них санкции, это понятно. Делать же вид, что мы вроде в рынке и делаем пошлины, это неправильно», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае введения высоких пошлин на вина из стран НАТО, импортная продукция исчезнет с полок магазинов, а местные производители начнут бесконтрольно повышать цены из-за отсутствия конкуренции. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый вице-президент «Опоры России», председатель Совета директоров АО «АВТОГРАДБАНК» Павел Сигал. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила ввести пошлины в 200% на вино из стран НАТО. По их мнению, это поддержит российского производителя. «Импорт вина из Франции, Испании, Италии, очевидно, сейчас затруднен. А такие пошлины станут запретительными, то есть не будет вообще никакого вина из недружественных стран. Это, конечно, хорошо, что мы будем пить только свое, но только оно будет стоить намного дороже, это 100%. Если ты становишься монополистом, почему тебе не увеличить цену. Все равно брать нечего. Может быть, не в пять раз, но подорожает, это точно. НАТО переживет, мы, обычные потребители, в конечном счете будем платить из своего кармана», — сказал Павел Сигал. Повышение пошлин не самый лучший способ борьбы с недружественными странами, отметил первый вице-президент «Опоры России». «Ограничение конкуренции — это не рыночная мера. Со странами недружественными нужно бороться другими способами — политическими, возможно, экономическими. Лучше честно тогда ввести запрет на импорт вина, и все тогда понятно будет. Мы не закупаем в этих странах ничего, мы вводим против них санкции, это понятно. Делать же вид, что мы вроде в рынке и делаем пошлины, это неправильно», — объяснил эксперт.