На вино из стран НАТО предложили ввести пошлины в 200%

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Встреча жильцов жк Clever Park в Синара центре. Екатеринбург, девушка, женщина, бокал, алкоголь, вино
Виноделы захотели повысить пошлины на ввоз вина Фото:

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к властям страны с предложением ужесточить торговые меры в отношении импортного вина. Исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников сообщил о просьбе установить ввозные пошлины на вино из стран НАТО в размере 200%, а также отменить льготный режим для грузинского вина.

«Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка», — заявил Алексей Плотников РИА Новости, уточнив, что АВВР предложила конкретные меры, включая значительное повышение пошлин на вина из стран НАТО (на 200%). По словам Плотникова, такие шаги направлены на поддержку отечественных производителей.

В июле прошлого года, Минэкономразвития России уже повысило ввозные пошлины на вина из стран, не демонстрирующих дружественное отношение к РФ, с 12,5% до 20%. Эти меры стали действовать с августа того же года и были продлены на 2024 год.

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Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к властям страны с предложением ужесточить торговые меры в отношении импортного вина. Исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников сообщил о просьбе установить ввозные пошлины на вино из стран НАТО в размере 200%, а также отменить льготный режим для грузинского вина. «Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка», — заявил Алексей Плотников РИА Новости, уточнив, что АВВР предложила конкретные меры, включая значительное повышение пошлин на вина из стран НАТО (на 200%). По словам Плотникова, такие шаги направлены на поддержку отечественных производителей. В июле прошлого года, Минэкономразвития России уже повысило ввозные пошлины на вина из стран, не демонстрирующих дружественное отношение к РФ, с 12,5% до 20%. Эти меры стали действовать с августа того же года и были продлены на 2024 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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