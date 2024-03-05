Стюардесса «Ямала» вышла в полуфинал конкурса красоты (архивное фото)
Бортпроводница авиакомпании «Ямал» Мария Благодатова прошла в полуфинал международного конкурса «Топ стюардесс». Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в интернете.
«Мария Благодатова допущена к полуфиналу конкурса в 2024 году», — говорится на странице «Топ стюардесс». Девушка участвует в номинации «Королевы неба».
Международный конкурс красоты «Топ стюардесс» определяет самых профессиональных и ярких бортпроводниц мира. Цель события — повышение уровня и мотивации стюардесс, а также повышение интереса к авиации в России.
Стюардесса АК «Ямал» Мария Благодатова
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