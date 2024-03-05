05 марта 2024

Стюардесса ямальской авиакомпании прошла в полуфинал международного конкурса. Фото

Бортпроводница авиакомпании «Ямал» прошла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация самолёта "Airbus A320neo". Екатеринбург, профессия, самолет, стюардесса, airlines
Стюардесса «Ямала» вышла в полуфинал конкурса красоты (архивное фото) Фото:

Бортпроводница авиакомпании «Ямал» Мария Благодатова прошла в полуфинал международного конкурса «Топ стюардесс». Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в интернете.

«Мария Благодатова допущена к полуфиналу конкурса в 2024 году», — говорится на странице «Топ стюардесс». Девушка участвует в номинации «Королевы неба».

Международный конкурс красоты «Топ стюардесс» определяет самых профессиональных и ярких бортпроводниц мира. Цель события — повышение уровня и мотивации стюардесс, а также повышение интереса к авиации в России.

Стюардесса АК «Ямал» Мария Благодатова
Стюардесса АК «Ямал» Мария Благодатова
Фото:

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Бортпроводница авиакомпании «Ямал» Мария Благодатова прошла в полуфинал международного конкурса «Топ стюардесс». Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в интернете. «Мария Благодатова допущена к полуфиналу конкурса в 2024 году», — говорится на странице «Топ стюардесс». Девушка участвует в номинации «Королевы неба». Международный конкурс красоты «Топ стюардесс» определяет самых профессиональных и ярких бортпроводниц мира. Цель события — повышение уровня и мотивации стюардесс, а также повышение интереса к авиации в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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