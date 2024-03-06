Суд в Москве заочно арестовал блогера и экс-футболиста Красаву

06 марта 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Евгений Савин заочно арестован за дискредитацию армии РФ Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Суд в Москве заочно арестовал бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, известного под никнеймом Красава. Его обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом сообщают РИА Новости. «Суд в Москве заочно арестовал экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСаву)», — передают журналисты. Они отмечают, что блогер арестован за дискредитацию армии РФ. В апреле 2023 года Савин дал интервью журналистке Ксении Собчак. Тогда в разговоре он осудил действия российской армии. До этого он получал штрафы за поддержку Украины.

Суд в Москве заочно арестовал бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, известного под никнеймом Красава. Его обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом сообщают РИА Новости. «Суд в Москве заочно арестовал экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСаву)», — передают журналисты. Они отмечают, что блогер арестован за дискредитацию армии РФ. В апреле 2023 года Савин дал интервью журналистке Ксении Собчак. Тогда в разговоре он осудил действия российской армии. До этого он получал штрафы за поддержку Украины.