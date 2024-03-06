Суд в Москве заочно арестовал блогера и экс-футболиста Красаву

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Евгений Савин заочно арестован за дискредитацию армии РФ Фото:

Суд в Москве заочно арестовал бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, известного под никнеймом Красава. Его обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом сообщают РИА Новости.

«Суд в Москве заочно арестовал экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСаву)», — передают журналисты. Они отмечают, что блогер арестован за дискредитацию армии РФ.

В апреле 2023 года Савин дал интервью журналистке Ксении Собчак. Тогда в разговоре он осудил действия российской армии. До этого он получал штрафы за поддержку Украины.

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Суд в Москве заочно арестовал бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, известного под никнеймом Красава. Его обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом сообщают РИА Новости. «Суд в Москве заочно арестовал экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСаву)», — передают журналисты. Они отмечают, что блогер арестован за дискредитацию армии РФ. В апреле 2023 года Савин дал интервью журналистке Ксении Собчак. Тогда в разговоре он осудил действия российской армии. До этого он получал штрафы за поддержку Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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