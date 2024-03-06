Суд в Москве заочно арестовал блогера и экс-футболиста Красаву

Евгений Савин заочно арестован за дискредитацию армии РФ
Суд в Москве заочно арестовал бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, известного под никнеймом Красава. Его обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом сообщают РИА Новости.
«Суд в Москве заочно арестовал экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСаву)», — передают журналисты. Они отмечают, что блогер арестован за дискредитацию армии РФ.
В апреле 2023 года Савин дал интервью журналистке Ксении Собчак. Тогда в разговоре он осудил действия российской армии. До этого он получал штрафы за поддержку Украины.
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