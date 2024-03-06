В Кургане продают квартиру по цене комбайна. Фото

07 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Квартира имеет два отдельных входа и занимает 156,9 квадратных метров (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Кургане предлагают купить четырехкомнатную квартиру с двумя входами не через подъезд за 17,5 миллиона рублей, сколько может стоить новый комбайн. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Квартира в Кургане по цене нового комбайна. Вход с торца дома, не через подъезд. И есть еще второй вход с угла для магазина, медицинского центра с медосмотрами», — указано в объявлении о продаже квартиры на сайте Avito. Также, продавец указал, что ранее в этом помещении был магазин «Хлеб» и салон красоты. Квартира, по информации с сайта, расположена в двухэтажном здании на первом этаже и имеет площадь 156,9 квадратных метров, из которых жилая часть — 100,9 квадратных метров. Корреспондент URA.RU уточнил цены на комбайны в России на том же сайте объявлений. Предложения по покупке сельскохозяйственных комбайнов, по данным сайта, разные. Цены предлагают примерно от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких десятков миллионов. Например, в Башкортостане, по объявлению с сайта, продают картофелеуборочный комбайн BOLKO Z-643 1997 года выпуска за 550 тысяч рублей, а в Воронеже к покупке предлагают свеклоуборочный комбайн Holmer Terra Dos 5 2022 года выпуска почти за 90 миллионов рублей. При этом, каждый из продавцов на сайте отметил, что комбайны не новые. Ранее URA.RU писало, в каких районах Кургана продаются самые дорогие квартиры на первичном рынке недвижимости. Самая дорогая квартира продается в новостройке в центральном районе города. В квартиру ведут два отдельных входа Фото: сайт Avito Высота потолков в квартире свыше трех метров Фото: сайт Avito Кроме жилых помещений в квартире есть место для салона красоты с мебелью и сантехникой Фото: сайт Avito Есть в квартире ванна и душевая кабина Фото: сайт Avito Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане предлагают купить четырехкомнатную квартиру с двумя входами не через подъезд за 17,5 миллиона рублей, сколько может стоить новый комбайн. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Квартира в Кургане по цене нового комбайна. Вход с торца дома, не через подъезд. И есть еще второй вход с угла для магазина, медицинского центра с медосмотрами», — указано в объявлении о продаже квартиры на сайте Avito. Также, продавец указал, что ранее в этом помещении был магазин «Хлеб» и салон красоты. Квартира, по информации с сайта, расположена в двухэтажном здании на первом этаже и имеет площадь 156,9 квадратных метров, из которых жилая часть — 100,9 квадратных метров. Корреспондент URA.RU уточнил цены на комбайны в России на том же сайте объявлений. Предложения по покупке сельскохозяйственных комбайнов, по данным сайта, разные. Цены предлагают примерно от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких десятков миллионов. Например, в Башкортостане, по объявлению с сайта, продают картофелеуборочный комбайн BOLKO Z-643 1997 года выпуска за 550 тысяч рублей, а в Воронеже к покупке предлагают свеклоуборочный комбайн Holmer Terra Dos 5 2022 года выпуска почти за 90 миллионов рублей. При этом, каждый из продавцов на сайте отметил, что комбайны не новые. Ранее URA.RU писало, в каких районах Кургана продаются самые дорогие квартиры на первичном рынке недвижимости. Самая дорогая квартира продается в новостройке в центральном районе города.