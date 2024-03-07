Бывший вице-премьер Христенко представил фотовыставку в Челябинске губернатору. Фото, видео

07 марта 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Виктор Христенко представил в Челябинске итог своей страсти, которая владела им всю жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший вице-премьер правительства РФ, уроженец Челябинской области Виктор Христенко 7 марта открыл персональную выставку своих фоторабот в Челябинске. Об этом передает из музея изобразительных искусств корреспондент URA.RU. «В конце седьмого десятка я рискнул представить в родном городе — в первый раз моей жизни — результаты моей страсти. Мне немного страшно. За два месяца будет четыре выставки. Все они продаются, у них фиксированная цена, можно посмотреть все альбомы. Все средства от реализации пойдут на поддержку студентов и молодых ученых, которые будут работать на благо Челябинской области», — сказал Христенко в начале авторской экскурсии, которую провел для губернатора Алексея Текслера и представителей СМИ. За два месяца, начиная с 8 марта, посетителям представят четыре фотоистории. Испанская серия «Быть тореро» посвящена скрытой стороне жизни одного из лучших андалузских матадоров, Пепина Лирии. С 26 марта пришедшие на выставку увидят подборку из жизни городов Вьетнама, Израиля, Египта, Японии, США, Португалии, Франции и России. В апреле экспозицию пополнит серия портретов «Люди». Заключительная «история в фотографиях» будет называться «+/− 90». Эти снимки Христенко, сделавший свое первое фото в пять лет и не изменившийся своей страсти на протяжении всей жизни, сделал в поездках по российской глубинке. Все выставленные работы можно будет купить. Вырученные средства передадут Южно-Уральскому госуниверситету (ЮУрГУ). Отец Христенко долго преподавал в вузе, а его сын возглавляет Наблюдательный совет ЮУрГУ. Деньги пойдут на студенческие гранты и программ поддержки молодых ученых Челябинской области. Политическая карьера Христенко началась в 1990 году, когда его избрали в горсовет Челябинска. С 1991 по 1996 года работал вице-губернатором Челябинской области, а с 1997-го был полпредом президента в регионе. В том же году стал замминистра финансов РФ, в ранге вице-премьера. На пике карьеры — с 24 февраля по 5 марта 2004 года — Христенко исполнял обязанности главы российского правительства. Затем руководил министерством промышленности и торговли РФ, сдав эту должность в феврале 2012 года Денису Мантурову. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из 25 тысяч снимков, посвященных корриде, для выставки были выбрано 24. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший вице-премьер правительства РФ, уроженец Челябинской области Виктор Христенко 7 марта открыл персональную выставку своих фоторабот в Челябинске. Об этом передает из музея изобразительных искусств корреспондент URA.RU. «В конце седьмого десятка я рискнул представить в родном городе — в первый раз моей жизни — результаты моей страсти. Мне немного страшно. За два месяца будет четыре выставки. Все они продаются, у них фиксированная цена, можно посмотреть все альбомы. Все средства от реализации пойдут на поддержку студентов и молодых ученых, которые будут работать на благо Челябинской области», — сказал Христенко в начале авторской экскурсии, которую провел для губернатора Алексея Текслера и представителей СМИ. За два месяца, начиная с 8 марта, посетителям представят четыре фотоистории. Испанская серия «Быть тореро» посвящена скрытой стороне жизни одного из лучших андалузских матадоров, Пепина Лирии. С 26 марта пришедшие на выставку увидят подборку из жизни городов Вьетнама, Израиля, Египта, Японии, США, Португалии, Франции и России. В апреле экспозицию пополнит серия портретов «Люди». Заключительная «история в фотографиях» будет называться «+/− 90». Эти снимки Христенко, сделавший свое первое фото в пять лет и не изменившийся своей страсти на протяжении всей жизни, сделал в поездках по российской глубинке. Все выставленные работы можно будет купить. Вырученные средства передадут Южно-Уральскому госуниверситету (ЮУрГУ). Отец Христенко долго преподавал в вузе, а его сын возглавляет Наблюдательный совет ЮУрГУ. Деньги пойдут на студенческие гранты и программ поддержки молодых ученых Челябинской области. Политическая карьера Христенко началась в 1990 году, когда его избрали в горсовет Челябинска. С 1991 по 1996 года работал вице-губернатором Челябинской области, а с 1997-го был полпредом президента в регионе. В том же году стал замминистра финансов РФ, в ранге вице-премьера. На пике карьеры — с 24 февраля по 5 марта 2004 года — Христенко исполнял обязанности главы российского правительства. Затем руководил министерством промышленности и торговли РФ, сдав эту должность в феврале 2012 года Денису Мантурову.