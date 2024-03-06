Челябинского золотодобытчика просят следить за плотинами, пока они не стали бесхозными

Челябинскую компанию ЮГК Струкова просят проследить за плотинами без статуса

В том, кому присматривать за сельскими плотинами, разберется суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация поселка Краснинского Верхнеуральского района (Челябинская область) просят холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова проследить за плотинами на реке Курасан до момента, пока их не признали бесхозяйными. Как URA.RU рассказала глава администрации поселения Галина Силантьева, плотины представляют из себя земляные насыпи.

«В арбитражный суд иск к ЮГК и минэкологии региона мы подали, поскольку наших полномочий недостаточно для решения вопроса с бесхозяйными сооружениями. На реке стоит несколько плотин, которые представляют из себя земляные насыпи. Необходимо выяснить, представляют ли они из себя экологическую опасность. Хотим, чтобы предприятие „ЮГК“ проследило за сооружениями, пока их не признали бесхозными», — заявила URA.RU Силантьева.

Плотины может промыть вода. Никаких приспособлений для ее сдерживания насыпи не имеют. Как уточнила собеседница URA.RU, река носит название Сухой Курасан и в теплое время года пересыхала. Построенные в 60-х годах 20 века гидротехнические сооружения (ГТС) сделали, чтобы задержать воду для водопоя скота. Часть плотин находится на территории ЮГК. Представители компании их подсыпают, что вызывает у некоторых нарекания.

Как правильно поступить с ГТС, должны ответить в минэкологии. На ведомство, сказала Силантьева, возложена задача следить за состоянием плотин. Когда насыпи признают бесхозными, заботу о них должен принять на себя уполномоченный госорган.

Иск был подан 29 февраля. До конца марта суд его оставил без движения. В минэкологии пока с текстом заявления не знакомы. На этом основании, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, озвучить позицию не представляется возможным.