В Пермском крае детсадам, школам и техникумам требуются тысячи педагогов

Больше всего вакансий для работников педагогического образования — в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае детские сады, школы, техникумы и колледжи нуждаются в педагогах. Количество вакантных ставок в учреждениях образования превышает две тысячи. Вакансии для педагогических работников (по состоянию на конец 2023 года) опубликовало на своем сайте краевое министерство образования. Самая острая нехватка кадров — в крупнейших городах края: Перми, Березниках и Соликамске.

«Пермь; количество вакантных должностей (ставки): 738,9», — приводится в сводной таблице минобразования Прикамья. В Березниках количество вакантных ставок составляет 257, а в Соликамске — 219. Так, в Перми не хватает учителей-дефектологов, педагогов-психологов, в Березниках — воспитателей детских садов, учителей «прочих» предметов. Единственным округом, где нет вакантных ставок, оказался Кишертский.

О том, что в Пермском крае наблюдается острая нехватка учителей, URA.RU писало ранее. Власти краевой столицы признавали, что наиболее остро в городских школах стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков.