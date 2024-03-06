В Пермском крае детсадам, школам и техникумам требуются тысячи педагогов

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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
Больше всего вакансий для работников педагогического образования — в Перми Фото:

В Пермском крае детские сады, школы, техникумы и колледжи нуждаются в педагогах. Количество вакантных ставок в учреждениях образования превышает две тысячи. Вакансии для педагогических работников (по состоянию на конец 2023 года) опубликовало на своем сайте краевое министерство образования. Самая острая нехватка кадров — в крупнейших городах края: Перми, Березниках и Соликамске.

«Пермь; количество вакантных должностей (ставки): 738,9», — приводится в сводной таблице минобразования Прикамья. В Березниках количество вакантных ставок составляет 257, а в Соликамске — 219. Так, в Перми не хватает учителей-дефектологов, педагогов-психологов, в Березниках — воспитателей детских садов, учителей «прочих» предметов. Единственным округом, где нет вакантных ставок, оказался Кишертский.

О том, что в Пермском крае наблюдается острая нехватка учителей, URA.RU писало ранее. Власти краевой столицы признавали, что наиболее остро в городских школах стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков.

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В Пермском крае детские сады, школы, техникумы и колледжи нуждаются в педагогах. Количество вакантных ставок в учреждениях образования превышает две тысячи. Вакансии для педагогических работников (по состоянию на конец 2023 года) опубликовало на своем сайте краевое министерство образования. Самая острая нехватка кадров — в крупнейших городах края: Перми, Березниках и Соликамске. «Пермь; количество вакантных должностей (ставки): 738,9», — приводится в сводной таблице минобразования Прикамья. В Березниках количество вакантных ставок составляет 257, а в Соликамске — 219. Так, в Перми не хватает учителей-дефектологов, педагогов-психологов, в Березниках — воспитателей детских садов, учителей «прочих» предметов. Единственным округом, где нет вакантных ставок, оказался Кишертский. О том, что в Пермском крае наблюдается острая нехватка учителей, URA.RU писало ранее. Власти краевой столицы признавали, что наиболее остро в городских школах стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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