05 марта 2024

Мэр из ЯНАО сообщил, когда в городе откроется ледовый дворец

Ледовый дворец в Губкинском строители сдадут в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый дворец в Губкинском откроется в 2025 году Фото:

В Губкинском (ЯНАО) строительство ледового дворца планируется завершить до конца текущего года, а открытие пройдет уже в следующем году. Об этом сообщил глава администрации Андрей Бандурко.

«Открытие ледового дворца будет в 2025 году, но строительство этого объекта закончим в этом году. Строительство завершится в декабре, но потребуется дооснащение и лицензирование, чтобы объект нормально функционировал», — сообщил Андрей Бандурко в прямом эфире, который транслировался в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году в городе планируется окончание строительства обновленного здания ЗАГС. Оно строилось с 2006 года.

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В Губкинском (ЯНАО) строительство ледового дворца планируется завершить до конца текущего года, а открытие пройдет уже в следующем году. Об этом сообщил глава администрации Андрей Бандурко. «Открытие ледового дворца будет в 2025 году, но строительство этого объекта закончим в этом году. Строительство завершится в декабре, но потребуется дооснащение и лицензирование, чтобы объект нормально функционировал», — сообщил Андрей Бандурко в прямом эфире, который транслировался в социальной сети «ВКонтакте». В этом году в городе планируется окончание строительства обновленного здания ЗАГС. Оно строилось с 2006 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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