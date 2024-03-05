Мэр из ЯНАО сообщил, когда в городе откроется ледовый дворец

Ледовый дворец в Губкинском откроется в 2025 году
В Губкинском (ЯНАО) строительство ледового дворца планируется завершить до конца текущего года, а открытие пройдет уже в следующем году. Об этом сообщил глава администрации Андрей Бандурко.
«Открытие ледового дворца будет в 2025 году, но строительство этого объекта закончим в этом году. Строительство завершится в декабре, но потребуется дооснащение и лицензирование, чтобы объект нормально функционировал», — сообщил Андрей Бандурко в прямом эфире, который транслировался в социальной сети «ВКонтакте».
В этом году в городе планируется окончание строительства обновленного здания ЗАГС. Оно строилось с 2006 года.
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