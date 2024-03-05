Мэр из ЯНАО сообщил, когда в городе откроется ледовый дворец

Ледовый дворец в Губкинском строители сдадут в декабре

06 марта 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Ледовый дворец в Губкинском откроется в 2025 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) строительство ледового дворца планируется завершить до конца текущего года, а открытие пройдет уже в следующем году. Об этом сообщил глава администрации Андрей Бандурко. «Открытие ледового дворца будет в 2025 году, но строительство этого объекта закончим в этом году. Строительство завершится в декабре, но потребуется дооснащение и лицензирование, чтобы объект нормально функционировал», — сообщил Андрей Бандурко в прямом эфире, который транслировался в социальной сети «ВКонтакте». В этом году в городе планируется окончание строительства обновленного здания ЗАГС. Оно строилось с 2006 года.

В Губкинском (ЯНАО) строительство ледового дворца планируется завершить до конца текущего года, а открытие пройдет уже в следующем году. Об этом сообщил глава администрации Андрей Бандурко. «Открытие ледового дворца будет в 2025 году, но строительство этого объекта закончим в этом году. Строительство завершится в декабре, но потребуется дооснащение и лицензирование, чтобы объект нормально функционировал», — сообщил Андрей Бандурко в прямом эфире, который транслировался в социальной сети «ВКонтакте». В этом году в городе планируется окончание строительства обновленного здания ЗАГС. Оно строилось с 2006 года.