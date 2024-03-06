В Варшаве протестующие фермеры ранили полицейских

06 марта 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

В Польше продолжаются протесты фермеров из-за зерна Украины Фото: EPA/TASS Польские фермеры во время забастовки в Варшаве из-за украинского зерна начали кидать камни в полицейских. В ходе столкновений несколько стражей правопорядка получили ранения. Об этом сообщает телеканал Polsat. «Группа протестующих начала разбирать булыжный тротуар и бросать камни в сторону полиции. <…> В столкновениях несколько полицейских получили ранения», — отмечают польские журналисты . Сами полицейские говорят, что протестующие пытаются пробиться в здание сейма (польского парламента). В настоящий момент в столице Польши проходит масштабная акция протеста, организованная фермерами. Их цель — добиться прекращения ввоза украинского зерна в страну. В начале марта они также объявили блокаду на границе с Литвой, через которую нелегально проходит зерно. Проблема состоит в том, что из-за экспорта зерна в Польшу со стороны Украина страдает внутреннее производства страны и фермеры несут большие убытки. Фермеры в Польше забаррикадировали входы в офисы ведущих политических партий в городе Белостоке, передает MK.RU. Сами украинцы также реагируют на протесты польских фермеров, сообщает Life .

Польские фермеры во время забастовки в Варшаве из-за украинского зерна начали кидать камни в полицейских. В ходе столкновений несколько стражей правопорядка получили ранения. Об этом сообщает телеканал Polsat. «Группа протестующих начала разбирать булыжный тротуар и бросать камни в сторону полиции. <…> В столкновениях несколько полицейских получили ранения», — отмечают польские журналисты. Сами полицейские говорят, что протестующие пытаются пробиться в здание сейма (польского парламента). В настоящий момент в столице Польши проходит масштабная акция протеста, организованная фермерами. Их цель — добиться прекращения ввоза украинского зерна в страну. В начале марта они также объявили блокаду на границе с Литвой, через которую нелегально проходит зерно. Проблема состоит в том, что из-за экспорта зерна в Польшу со стороны Украина страдает внутреннее производства страны и фермеры несут большие убытки. Фермеры в Польше забаррикадировали входы в офисы ведущих политических партий в городе Белостоке, передает MK.RU. Сами украинцы также реагируют на протесты польских фермеров, сообщает Life.