В Варшаве протестующие фермеры ранили полицейских

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В Польше продолжаются протесты фермеров из-за зерна Украины Фото:

Польские фермеры во время забастовки в Варшаве из-за украинского зерна начали кидать камни в полицейских. В ходе столкновений несколько стражей правопорядка получили ранения. Об этом сообщает телеканал Polsat.

«Группа протестующих начала разбирать булыжный тротуар и бросать камни в сторону полиции. <…> В столкновениях несколько полицейских получили ранения», — отмечают польские журналисты. Сами полицейские говорят, что протестующие пытаются пробиться в здание сейма (польского парламента).

В настоящий момент в столице Польши проходит масштабная акция протеста, организованная фермерами. Их цель — добиться прекращения ввоза украинского зерна в страну. В начале марта они также объявили блокаду на границе с Литвой, через которую нелегально проходит зерно. Проблема состоит в том, что из-за экспорта зерна в Польшу со стороны Украина страдает внутреннее производства страны и фермеры несут большие убытки.

Фермеры в Польше забаррикадировали входы в офисы ведущих политических партий в городе Белостоке, передает MK.RU. Сами украинцы также реагируют на протесты польских фермеров, сообщает Life.

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Польские фермеры во время забастовки в Варшаве из-за украинского зерна начали кидать камни в полицейских. В ходе столкновений несколько стражей правопорядка получили ранения. Об этом сообщает телеканал Polsat. «Группа протестующих начала разбирать булыжный тротуар и бросать камни в сторону полиции. <…> В столкновениях несколько полицейских получили ранения», — отмечают польские журналисты. Сами полицейские говорят, что протестующие пытаются пробиться в здание сейма (польского парламента). В настоящий момент в столице Польши проходит масштабная акция протеста, организованная фермерами. Их цель — добиться прекращения ввоза украинского зерна в страну. В начале марта они также объявили блокаду на границе с Литвой, через которую нелегально проходит зерно. Проблема состоит в том, что из-за экспорта зерна в Польшу со стороны Украина страдает внутреннее производства страны и фермеры несут большие убытки. Фермеры в Польше забаррикадировали входы в офисы ведущих политических партий в городе Белостоке, передает MK.RU. Сами украинцы также реагируют на протесты польских фермеров, сообщает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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