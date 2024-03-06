Командир взвода из именного батальона ХМАО был ранен во время штурма Авдеевки

06 марта 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Командир взвода первой роты батальона «Югра» получил ранение головы во время штурма Авдеевки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Командир взвода первой роты батальона «Югра» с позывным Джезка получил ранение головы во время штурма Авдеевки. От взрыва каска с головы югорчанина лопнула пополам. Об этом сообщил telegram-канал «Югра солдату».



«Командир взвода первой роты батальона ХМАО получил ранение в голову во время штурма Авдеевки. В результате взрыва каску на голове командира с позывным Джеzка из города Нягани разорвало на две части. Благодаря слаженным действиям боевых товарищей, югорчанина оперативно эвакуировали», — говорится в сообщении. Раненному бойцу оказали медицинскую помощь в госпитале Ростовской области. Ему также вручили набор первой необходимости и мобильный телефон для связи.



Бои за освобождении Авдеевки шли с февраля 2022 года. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал украинцам приказ оставить город. ВС РФ взяли город. В бою погиб сотрудник мэрии Лангепаса (ХМАО) Сергей Гертер.

Командир взвода первой роты батальона «Югра» с позывным Джезка получил ранение головы во время штурма Авдеевки. От взрыва каска с головы югорчанина лопнула пополам. Об этом сообщил telegram-канал «Югра солдату». «Командир взвода первой роты батальона ХМАО получил ранение в голову во время штурма Авдеевки. В результате взрыва каску на голове командира с позывным Джеzка из города Нягани разорвало на две части. Благодаря слаженным действиям боевых товарищей, югорчанина оперативно эвакуировали», — говорится в сообщении. Раненному бойцу оказали медицинскую помощь в госпитале Ростовской области. Ему также вручили набор первой необходимости и мобильный телефон для связи. Бои за освобождении Авдеевки шли с февраля 2022 года. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал украинцам приказ оставить город. ВС РФ взяли город. В бою погиб сотрудник мэрии Лангепаса (ХМАО) Сергей Гертер.