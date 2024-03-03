Солдаты ВСУ рассказали, как бежали из Авдеевки

Солдаты ВСУ рассказали о панике в ходе отступления из Авдеевки
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Вооруженные силы Украины. stock, урал, военные, украина, всу,  stock
Выход из Авдеевки получился паническим и неорганизованным, рассказали военные ВСУ Фото:
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Отступление ВСУ из Авдеевки происходило в паническом и хаотичном порядке. Об этом рассказали украинские военнослужащие.

«Отступление из Авдеевки было паническим и неорганизованным», — передает слова военных со ссылкой на The Washington Post издание «Аргументы недели». Один из военных сказал: «Это была дорога смерти». Он свидетельствовал о том, как, покидая город, колонна ВСУ, в которой он находился, была атакована артиллерийским огнем со стороны российских сил. Другой опрошенный украинский солдат подтвердил, что не все военнослужащие в городе были осведомлены о приказе об отступлении, так как они потеряли связь с командованием.

В процессе сдачи Авдеевки ВСУ не успели построить оборонительные укрепления. Существующие рубежи на западе от города оказались слабыми, что способствовало успехам российской армии. Кварталы Авдеевки были обустроены ВСУ в мощный укрепрайон и использовалась для обстрела Донецка с 2014 года. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить город.

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Отступление ВСУ из Авдеевки происходило в паническом и хаотичном порядке. Об этом рассказали украинские военнослужащие. «Отступление из Авдеевки было паническим и неорганизованным», — передает слова военных со ссылкой на The Washington Post издание «Аргументы недели». Один из военных сказал: «Это была дорога смерти». Он свидетельствовал о том, как, покидая город, колонна ВСУ, в которой он находился, была атакована артиллерийским огнем со стороны российских сил. Другой опрошенный украинский солдат подтвердил, что не все военнослужащие в городе были осведомлены о приказе об отступлении, так как они потеряли связь с командованием. В процессе сдачи Авдеевки ВСУ не успели построить оборонительные укрепления. Существующие рубежи на западе от города оказались слабыми, что способствовало успехам российской армии. Кварталы Авдеевки были обустроены ВСУ в мощный укрепрайон и использовалась для обстрела Донецка с 2014 года. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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