Солдаты ВСУ рассказали, как бежали из Авдеевки

Солдаты ВСУ рассказали о панике в ходе отступления из Авдеевки

03 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Выход из Авдеевки получился паническим и неорганизованным, рассказали военные ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отступление ВСУ из Авдеевки происходило в паническом и хаотичном порядке. Об этом рассказали украинские военнослужащие. «Отступление из Авдеевки было паническим и неорганизованным», — передает слова военных со ссылкой на The Washington Post издание «Аргументы недели». Один из военных сказал: «Это была дорога смерти». Он свидетельствовал о том, как, покидая город, колонна ВСУ, в которой он находился, была атакована артиллерийским огнем со стороны российских сил. Другой опрошенный украинский солдат подтвердил, что не все военнослужащие в городе были осведомлены о приказе об отступлении, так как они потеряли связь с командованием. В процессе сдачи Авдеевки ВСУ не успели построить оборонительные укрепления. Существующие рубежи на западе от города оказались слабыми, что способствовало успехам российской армии. Кварталы Авдеевки были обустроены ВСУ в мощный укрепрайон и использовалась для обстрела Донецка с 2014 года. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить город.

Отступление ВСУ из Авдеевки происходило в паническом и хаотичном порядке. Об этом рассказали украинские военнослужащие. «Отступление из Авдеевки было паническим и неорганизованным», — передает слова военных со ссылкой на The Washington Post издание «Аргументы недели». Один из военных сказал: «Это была дорога смерти». Он свидетельствовал о том, как, покидая город, колонна ВСУ, в которой он находился, была атакована артиллерийским огнем со стороны российских сил. Другой опрошенный украинский солдат подтвердил, что не все военнослужащие в городе были осведомлены о приказе об отступлении, так как они потеряли связь с командованием. В процессе сдачи Авдеевки ВСУ не успели построить оборонительные укрепления. Существующие рубежи на западе от города оказались слабыми, что способствовало успехам российской армии. Кварталы Авдеевки были обустроены ВСУ в мощный укрепрайон и использовалась для обстрела Донецка с 2014 года. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить город.