Путин призвал сократить время движения поездов от Москвы до Черноморья

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Маршрут поездов от Москвы до Черноморского побережья не должен составлять более 16 часов Фото:

Маршрут поездов от Москвы до Черноморского побережья должен составлять не более 16 часов. С таким призывом выступил российский президент Владимир Путин.

«Имейте в виду: нужно сократить время маршрута до 16 часов пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья. Мы уже об этом говорили неоднократно», — рассказал Владимир Путин во время заседания по развитию юга в режиме видеоконференции. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он добавил, что регион Черного моря является традиционным туристическим местом для россиян. В настоящий момент маршрут от Москвы занимает от 20 до 30 и более часов.

Путин также пообещал модернизировать дороги в ближайшие пять лет. В направлении юга страны планируется обновить до 770 километров дорог.

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Маршрут поездов от Москвы до Черноморского побережья должен составлять не более 16 часов. С таким призывом выступил российский президент Владимир Путин. «Имейте в виду: нужно сократить время маршрута до 16 часов пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья. Мы уже об этом говорили неоднократно», — рассказал Владимир Путин во время заседания по развитию юга в режиме видеоконференции. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он добавил, что регион Черного моря является традиционным туристическим местом для россиян. В настоящий момент маршрут от Москвы занимает от 20 до 30 и более часов. Путин также пообещал модернизировать дороги в ближайшие пять лет. В направлении юга страны планируется обновить до 770 километров дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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