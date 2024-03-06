Путин призвал сократить время движения поездов от Москвы до Черноморья

06 марта 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Маршрут поездов от Москвы до Черноморского побережья не должен составлять более 16 часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Маршрут поездов от Москвы до Черноморского побережья должен составлять не более 16 часов. С таким призывом выступил российский президент Владимир Путин. «Имейте в виду: нужно сократить время маршрута до 16 часов пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья. Мы уже об этом говорили неоднократно», — рассказал Владимир Путин во время заседания по развитию юга в режиме видеоконференции. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он добавил, что регион Черного моря является традиционным туристическим местом для россиян. В настоящий момент маршрут от Москвы занимает от 20 до 30 и более часов. Путин также пообещал модернизировать дороги в ближайшие пять лет. В направлении юга страны планируется обновить до 770 километров дорог.

Маршрут поездов от Москвы до Черноморского побережья должен составлять не более 16 часов. С таким призывом выступил российский президент Владимир Путин. «Имейте в виду: нужно сократить время маршрута до 16 часов пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья. Мы уже об этом говорили неоднократно», — рассказал Владимир Путин во время заседания по развитию юга в режиме видеоконференции. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он добавил, что регион Черного моря является традиционным туристическим местом для россиян. В настоящий момент маршрут от Москвы занимает от 20 до 30 и более часов. Путин также пообещал модернизировать дороги в ближайшие пять лет. В направлении юга страны планируется обновить до 770 километров дорог.