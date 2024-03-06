Куйвашев даст мэру Екатеринбурга больше 10 миллиардов, но потребовал увольнений

06 марта 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Говорят, Евгений Куйвашев (слева) одобрил концепцию Алексея Орлова в полном объеме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов получит беспрецедентную финансовую помощь от губернатора Евгения Куйвашева: на реализацию озвученной Орловым транспортной реформы в городе из областного бюджета выделят больше 10 миллиардов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве. Утром 5 марта Орлов собрал журналистов и представил им программу действий на ближайшие месяцы. Администрация перейдет на новые, более дорогие, контракты с перевозчиками — платить им будут за километры, а выручка с билетов пойдет в бюджет. Это позволит поднять зарплаты сотрудникам предприятий и существенно обновить подвижной состав. Следить за качеством обслуживания горожан будет новый «Центр управления перевозками». Он будет контролировать и безбилетников (штрафы для них вырастут в 25 раз). Также город будет активно включаться в федеральные программы (это тоже потребует областного софинансирования), чтобы строить новые трамвайные линии и закупать новую технику. Открывая свое выступление, Орлов обозначил, что недавно у него прошло совещание с губернатором, и он план поддержал. «Екатеринбургу дадут больше 10 миллиардов. Куйвашев одобрил вообще все, что предложил мэр. Тот докладывал около часа», — поделился собеседник, не присутствовавший на встрече, но знакомый с его итогами. Новость по теме Мэр Екатеринбурга анонсировал транспортную революцию: главное Другой собеседник агентства добавил, что Куйвашев, давая деньги Орлову, выдвинул ему ряд условий, одно из которых — «наведение порядка с кадрами». «Надо не только решить проблему дефицита водителей и кондукторов, но и почистить управленческий состав в „Гортрансе“, транспортном комитете администрации и других профильных муниципальных структурах», — отметил источник. Щедрость главы региона собеседники агентства объясняют по-разному. Первый источник поделился, что Куйвашев якобы опасается, что масштабным транспортным кризисом в городе могут воспользоваться его оппоненты в Москве — и решил предупредить нападки. В то время как второй собеседник утверждает, что «губернатор просто устал читать новости о том, как в Екатеринбурге все плохо, и еще в конце 2023 года приказал Орлову срочно навести порядок». Якобы после этого Орлов в декабре и передал транспортные полномочия от вице-мэра Алексея Бубнова вице-мэру Рустаму Галямову. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов получит беспрецедентную финансовую помощь от губернатора Евгения Куйвашева: на реализацию озвученной Орловым транспортной реформы в городе из областного бюджета выделят больше 10 миллиардов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве. Утром 5 марта Орлов собрал журналистов и представил им программу действий на ближайшие месяцы. Администрация перейдет на новые, более дорогие, контракты с перевозчиками — платить им будут за километры, а выручка с билетов пойдет в бюджет. Это позволит поднять зарплаты сотрудникам предприятий и существенно обновить подвижной состав. Следить за качеством обслуживания горожан будет новый «Центр управления перевозками». Он будет контролировать и безбилетников (штрафы для них вырастут в 25 раз). Также город будет активно включаться в федеральные программы (это тоже потребует областного софинансирования), чтобы строить новые трамвайные линии и закупать новую технику. Открывая свое выступление, Орлов обозначил, что недавно у него прошло совещание с губернатором, и он план поддержал. «Екатеринбургу дадут больше 10 миллиардов. Куйвашев одобрил вообще все, что предложил мэр. Тот докладывал около часа», — поделился собеседник, не присутствовавший на встрече, но знакомый с его итогами. Другой собеседник агентства добавил, что Куйвашев, давая деньги Орлову, выдвинул ему ряд условий, одно из которых — «наведение порядка с кадрами». «Надо не только решить проблему дефицита водителей и кондукторов, но и почистить управленческий состав в „Гортрансе“, транспортном комитете администрации и других профильных муниципальных структурах», — отметил источник. Щедрость главы региона собеседники агентства объясняют по-разному. Первый источник поделился, что Куйвашев якобы опасается, что масштабным транспортным кризисом в городе могут воспользоваться его оппоненты в Москве — и решил предупредить нападки. В то время как второй собеседник утверждает, что «губернатор просто устал читать новости о том, как в Екатеринбурге все плохо, и еще в конце 2023 года приказал Орлову срочно навести порядок». Якобы после этого Орлов в декабре и передал транспортные полномочия от вице-мэра Алексея Бубнова вице-мэру Рустаму Галямову.