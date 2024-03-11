Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на отмену ночной дежурной вахты

11 марта 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Вахтовые автобусы перестали ходить месяц назад Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Работники ПАО «Сургутнефтегаз» жалуются, что в некоторых подразделениях отменили ночные вахтовые автобусы, которые развозили работников домой. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «Второй месяц по выходным ночь приходится добираться на такси. Раньше ездили дежурные автобусы и доставляли людей. Сейчас их отменили почему-то. Вот и приходится тратиться на дорогу. Туда обратно съездить выходит 600-700 рублей», — сообщил собеседник. При этом в компании «Сургутнефтегаз» сообщили, что дежурные вахты никто не отменял. «Вахты не отменяли. Скорее, тут идет речь о каком-то частном вопросе, а не о деятельности компании в целом, который можно решить в рабочем порядке на уровне подразделения. Рабочим нужно сообщить мастеру, чтобы составлял на них заявку, и все», — сообщили в СНГ. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» изменил сроки выплаты зарплаты для работников. До Нового года зарплата приходила 15-го числа. А после нововведений деньги выплачивают в течение трех дней.

Работники ПАО «Сургутнефтегаз» жалуются, что в некоторых подразделениях отменили ночные вахтовые автобусы, которые развозили работников домой. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «Второй месяц по выходным ночь приходится добираться на такси. Раньше ездили дежурные автобусы и доставляли людей. Сейчас их отменили почему-то. Вот и приходится тратиться на дорогу. Туда обратно съездить выходит 600-700 рублей», — сообщил собеседник. При этом в компании «Сургутнефтегаз» сообщили, что дежурные вахты никто не отменял. «Вахты не отменяли. Скорее, тут идет речь о каком-то частном вопросе, а не о деятельности компании в целом, который можно решить в рабочем порядке на уровне подразделения. Рабочим нужно сообщить мастеру, чтобы составлял на них заявку, и все», — сообщили в СНГ. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» изменил сроки выплаты зарплаты для работников. До Нового года зарплата приходила 15-го числа. А после нововведений деньги выплачивают в течение трех дней.