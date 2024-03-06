06 марта 2024

В УМВД Сургута грядут кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Новый руководитель УМВД подбирает свою команду Фото:

Новый начальник УМВД Сургута Виталий Провоторов готовит ряд кадровых назначений и перестановок в ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа.

После перевода из окружного главка в полицию крупнейшего города ХМАО он столкнулся с дефицитом кадров на ключевых позициях. «У него не хватает первого зама и заместителя по кадрам. На этих позициях работают сотрудники с приставкой и. о. Новый начальник следствия только перевелась из Нефтеюганска. Среди подчиненных ходят разговоры о том, что в скором времени будет ротация в руководстве уголовного розыска», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU близкий к силовым структурам считает, что Провоторов, напротив, не будет спешить с кадровыми ротациями. «Он будет сначала присматриваться к нынешнему коллективу, изучит сильные и слабые стороны подчиненных. А уже только затем будет принимать кадровые решения», — рассказал источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань назначил начальника полиции Сургута. Новым руководителем городского управления стал Виталий Провоторов, который до этого возглавлял отдел по борьбе с экстремизмом в окружном главке.

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Новый начальник УМВД Сургута Виталий Провоторов готовит ряд кадровых назначений и перестановок в ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. После перевода из окружного главка в полицию крупнейшего города ХМАО он столкнулся с дефицитом кадров на ключевых позициях. «У него не хватает первого зама и заместителя по кадрам. На этих позициях работают сотрудники с приставкой и. о. Новый начальник следствия только перевелась из Нефтеюганска. Среди подчиненных ходят разговоры о том, что в скором времени будет ротация в руководстве уголовного розыска», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU близкий к силовым структурам считает, что Провоторов, напротив, не будет спешить с кадровыми ротациями. «Он будет сначала присматриваться к нынешнему коллективу, изучит сильные и слабые стороны подчиненных. А уже только затем будет принимать кадровые решения», — рассказал источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань назначил начальника полиции Сургута. Новым руководителем городского управления стал Виталий Провоторов, который до этого возглавлял отдел по борьбе с экстремизмом в окружном главке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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