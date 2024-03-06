В УМВД Сургута грядут кадровые перестановки

07 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Новый руководитель УМВД подбирает свою команду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый начальник УМВД Сургута Виталий Провоторов готовит ряд кадровых назначений и перестановок в ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. После перевода из окружного главка в полицию крупнейшего города ХМАО он столкнулся с дефицитом кадров на ключевых позициях. «У него не хватает первого зама и заместителя по кадрам. На этих позициях работают сотрудники с приставкой и. о. Новый начальник следствия только перевелась из Нефтеюганска. Среди подчиненных ходят разговоры о том, что в скором времени будет ротация в руководстве уголовного розыска», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU близкий к силовым структурам считает, что Провоторов, напротив, не будет спешить с кадровыми ротациями. «Он будет сначала присматриваться к нынешнему коллективу, изучит сильные и слабые стороны подчиненных. А уже только затем будет принимать кадровые решения», — рассказал источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань назначил начальника полиции Сургута. Новым руководителем городского управления стал Виталий Провоторов, который до этого возглавлял отдел по борьбе с экстремизмом в окружном главке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый начальник УМВД Сургута Виталий Провоторов готовит ряд кадровых назначений и перестановок в ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. После перевода из окружного главка в полицию крупнейшего города ХМАО он столкнулся с дефицитом кадров на ключевых позициях. «У него не хватает первого зама и заместителя по кадрам. На этих позициях работают сотрудники с приставкой и. о. Новый начальник следствия только перевелась из Нефтеюганска. Среди подчиненных ходят разговоры о том, что в скором времени будет ротация в руководстве уголовного розыска», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU близкий к силовым структурам считает, что Провоторов, напротив, не будет спешить с кадровыми ротациями. «Он будет сначала присматриваться к нынешнему коллективу, изучит сильные и слабые стороны подчиненных. А уже только затем будет принимать кадровые решения», — рассказал источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань назначил начальника полиции Сургута. Новым руководителем городского управления стал Виталий Провоторов, который до этого возглавлял отдел по борьбе с экстремизмом в окружном главке.