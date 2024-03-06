Мужчину, который насмерть сбил 18-летнюю девушку в Перми, заключили под стражу

Виновник ДТП заключен под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженца республики Таджикистан, который насмерть сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе в центре Перми, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в отношении уроженца республики Таджикистан. Мужчина заключен под стражу», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В Перми возле ЦУМа обвиняемый насмерть сбил девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Мужчина также врезался в двух пешеходов, которых после этого доставили в больницу с различными травмами.