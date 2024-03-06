Мужчину, который насмерть сбил 18-летнюю девушку в Перми, заключили под стражу

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Виновник ДТП заключен под стражу Фото:

Уроженца республики Таджикистан, который насмерть сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе в центре Перми, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в отношении уроженца республики Таджикистан. Мужчина заключен под стражу», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В Перми возле ЦУМа обвиняемый насмерть сбил девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Мужчина также врезался в двух пешеходов, которых после этого доставили в больницу с различными травмами.

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Уроженца республики Таджикистан, который насмерть сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе в центре Перми, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в отношении уроженца республики Таджикистан. Мужчина заключен под стражу», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Перми возле ЦУМа обвиняемый насмерть сбил девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Мужчина также врезался в двух пешеходов, которых после этого доставили в больницу с различными травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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