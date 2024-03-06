Появились подробности о свердловчанине, чья бойцовская собака напала на самоеда

Жители Сухого Лога (Свердловская область) рассказали о мужчине, чья бойцовская собака напала на самоеда. По их словам, он имеет несколько судимостей, а подобное нападение уже происходило.
«У мужчины уже несколько судимостей. Он остался совсем один. Бывшая жена переехала от него жить в другой город, родственники тоже стараются не пересекаться… Все его боятся», — приводит слова жителей «Четвертый канал». По словам одной из местных жительниц, в 2023 году собака мужчины напала на нее. Из-за полученных травм ей пришлось обратиться в больницу.
Видео того, как стаффорд (бойцовская порода собак) напал на самоеда, появилось 6 марта. По словам очевидцев, мужчина даже не пытался оттащить своего пса от другого животного. Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что информация по данному происшествию зарегистрирована в дежурной части территориального ОВД.
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