Появились подробности о свердловчанине, чья бойцовская собака напала на самоеда

Свердловчанин, чья собака напала на самоеда, имеет судимости

06 марта 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Видео нападения стаффорда на самоеда (на фото) появилось 6 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Сухого Лога (Свердловская область) рассказали о мужчине, чья бойцовская собака напала на самоеда. По их словам, он имеет несколько судимостей, а подобное нападение уже происходило. «У мужчины уже несколько судимостей. Он остался совсем один. Бывшая жена переехала от него жить в другой город, родственники тоже стараются не пересекаться… Все его боятся», — приводит слова жителей «Четвертый канал». По словам одной из местных жительниц, в 2023 году собака мужчины напала на нее. Из-за полученных травм ей пришлось обратиться в больницу. Видео того, как стаффорд (бойцовская порода собак) напал на самоеда, появилось 6 марта. По словам очевидцев, мужчина даже не пытался оттащить своего пса от другого животного. Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что информация по данному происшествию зарегистрирована в дежурной части территориального ОВД.

Жители Сухого Лога (Свердловская область) рассказали о мужчине, чья бойцовская собака напала на самоеда. По их словам, он имеет несколько судимостей, а подобное нападение уже происходило. «У мужчины уже несколько судимостей. Он остался совсем один. Бывшая жена переехала от него жить в другой город, родственники тоже стараются не пересекаться… Все его боятся», — приводит слова жителей «Четвертый канал». По словам одной из местных жительниц, в 2023 году собака мужчины напала на нее. Из-за полученных травм ей пришлось обратиться в больницу. Видео того, как стаффорд (бойцовская порода собак) напал на самоеда, появилось 6 марта. По словам очевидцев, мужчина даже не пытался оттащить своего пса от другого животного. Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что информация по данному происшествию зарегистрирована в дежурной части территориального ОВД.