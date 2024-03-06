06 марта 2024
05 марта 2024

В ЯНАО спасатели и силовики подготовились к сезону паводков и пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Городские службы отработали наихудший сценарий при возникновении ЧС Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе завершились двухдневные командно-штабные учения по ликвидации последствий паводков и природных пожаров. Экстренные службы отработали на практике наихудший вариант развития ЧС.

«В течении двух дней отрабатывались практические действия. Основных вводных было две — ликвидация последствий подтопления в Тарко-Сале и тушение природного пожара в деревне Харампур. В ходе тренировки … отработан наихудший сценарий развития ситуации», — сообщается в telegram-канале окружного департамента гражданской защиты.

Для проведения учений были выбраны те населенные пункты, где существует высокий риск возникновения лесных пожаров и подтоплений. Отработаны вопросы организации управления, оповещения населения, а также мероприятия по ликвидации последствий ЧС и оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам. В населенных пунктах не подверженных паводкам и пожарам отрабатывались другие наиболее характерные риски.

По всей территории России 6 марта прошла проверка системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители зазвучали в стране в связи с крупными учениями по готовности к защите граждан и территорий от наводнений и природных пожаров. На теле- и радиоканалах эфиры были замещены специальной информацией.

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В Ямало-Ненецком автономном округе завершились двухдневные командно-штабные учения по ликвидации последствий паводков и природных пожаров. Экстренные службы отработали на практике наихудший вариант развития ЧС. «В течении двух дней отрабатывались практические действия. Основных вводных было две — ликвидация последствий подтопления в Тарко-Сале и тушение природного пожара в деревне Харампур. В ходе тренировки … отработан наихудший сценарий развития ситуации», — сообщается в telegram-канале окружного департамента гражданской защиты. Для проведения учений были выбраны те населенные пункты, где существует высокий риск возникновения лесных пожаров и подтоплений. Отработаны вопросы организации управления, оповещения населения, а также мероприятия по ликвидации последствий ЧС и оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам. В населенных пунктах не подверженных паводкам и пожарам отрабатывались другие наиболее характерные риски. По всей территории России 6 марта прошла проверка системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители зазвучали в стране в связи с крупными учениями по готовности к защите граждан и территорий от наводнений и природных пожаров. На теле- и радиоканалах эфиры были замещены специальной информацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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