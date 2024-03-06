В ЯНАО спасатели и силовики подготовились к сезону паводков и пожаров

07 марта 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Городские службы отработали наихудший сценарий при возникновении ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе завершились двухдневные командно-штабные учения по ликвидации последствий паводков и природных пожаров. Экстренные службы отработали на практике наихудший вариант развития ЧС. «В течении двух дней отрабатывались практические действия. Основных вводных было две — ликвидация последствий подтопления в Тарко-Сале и тушение природного пожара в деревне Харампур. В ходе тренировки … отработан наихудший сценарий развития ситуации», — сообщается в telegram-канале окружного департамента гражданской защиты. Для проведения учений были выбраны те населенные пункты, где существует высокий риск возникновения лесных пожаров и подтоплений. Отработаны вопросы организации управления, оповещения населения, а также мероприятия по ликвидации последствий ЧС и оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам. В населенных пунктах не подверженных паводкам и пожарам отрабатывались другие наиболее характерные риски. По всей территории России 6 марта прошла проверка системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители зазвучали в стране в связи с крупными учениями по готовности к защите граждан и территорий от наводнений и природных пожаров. На теле- и радиоканалах эфиры были замещены специальной информацией.

В Ямало-Ненецком автономном округе завершились двухдневные командно-штабные учения по ликвидации последствий паводков и природных пожаров. Экстренные службы отработали на практике наихудший вариант развития ЧС. «В течении двух дней отрабатывались практические действия. Основных вводных было две — ликвидация последствий подтопления в Тарко-Сале и тушение природного пожара в деревне Харампур. В ходе тренировки … отработан наихудший сценарий развития ситуации», — сообщается в telegram-канале окружного департамента гражданской защиты. Для проведения учений были выбраны те населенные пункты, где существует высокий риск возникновения лесных пожаров и подтоплений. Отработаны вопросы организации управления, оповещения населения, а также мероприятия по ликвидации последствий ЧС и оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам. В населенных пунктах не подверженных паводкам и пожарам отрабатывались другие наиболее характерные риски. По всей территории России 6 марта прошла проверка системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители зазвучали в стране в связи с крупными учениями по готовности к защите граждан и территорий от наводнений и природных пожаров. На теле- и радиоканалах эфиры были замещены специальной информацией.