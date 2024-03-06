06 марта 2024

Студент из Уганды рассказал Путину, что хотел бы стать его сыном

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Владимир Путин обратился к угандийцу как к сыну и президенту Фото:

Студент-иностранец из Уганды рассказал президенту России Владимиру Путину, что хотел бы стать его сыном. Молодой человек обратился к Путину во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

«Я так бы хотел стать вашим сыном Африки. Потому что вы были моим наставником, господин президент», — приводят слова студента в telegram-канале «Лента дня».

После этого Владимир Путин обратился к угандийцу как к президенту. «Что я могу сказать вам, сынок? Хочу обратиться к вам не только как к сыну, но и как к президенту. Вы же президент студенческого союза? Поэтому позволю тоже к вам обращаться „господин президент“», — сказал глава государства.

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта. В нем приняли участие 20 тысяч представителей из 188 стран мира. Владимир Путин, открывая мероприятие, отметил, что в России переплетаются сотни языков, культур и традиций, а братство народов всегда остается главной опорой страны, передает RT.

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Студент-иностранец из Уганды рассказал президенту России Владимиру Путину, что хотел бы стать его сыном. Молодой человек обратился к Путину во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. «Я так бы хотел стать вашим сыном Африки. Потому что вы были моим наставником, господин президент», — приводят слова студента в telegram-канале «Лента дня». После этого Владимир Путин обратился к угандийцу как к президенту. «Что я могу сказать вам, сынок? Хочу обратиться к вам не только как к сыну, но и как к президенту. Вы же президент студенческого союза? Поэтому позволю тоже к вам обращаться „господин президент“», — сказал глава государства. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта. В нем приняли участие 20 тысяч представителей из 188 стран мира. Владимир Путин, открывая мероприятие, отметил, что в России переплетаются сотни языков, культур и традиций, а братство народов всегда остается главной опорой страны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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