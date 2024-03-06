Мама Фадеева выпустит свою первую песню. Видео

07 марта 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Песня будет выпущена 8 марта Фото: Виталий Страхов © URA.RU Мама продюсера Максима Фадеева, родившегося в Кургане, выпустит первую записанную песню 8 марта. Об этом музыкант рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Светлана Фадеева. «Солнышко», 8 марта. Это будет первая записанная и выпущенная песня моей мамы. Всю жизнь было время на всех, но не на нее. Исправим! — написал Фадеев. Ранее композитор опубликовал отрывок песни из невышедшего музыкального проекта ДНК. Музыкант не захотел говорить о том, почему проект не был реализован.

Мама продюсера Максима Фадеева, родившегося в Кургане, выпустит первую записанную песню 8 марта. Об этом музыкант рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Светлана Фадеева. «Солнышко», 8 марта. Это будет первая записанная и выпущенная песня моей мамы. Всю жизнь было время на всех, но не на нее. Исправим! — написал Фадеев. Ранее композитор опубликовал отрывок песни из невышедшего музыкального проекта ДНК. Музыкант не захотел говорить о том, почему проект не был реализован.