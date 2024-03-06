06 марта 2024

Мама Фадеева выпустит свою первую песню. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Хобби. Увлечения., концерт, микрофон, вокал, выступление, поэзия, поэтическое выступление
Песня будет выпущена 8 марта Фото:

Мама продюсера Максима Фадеева, родившегося в Кургане, выпустит первую записанную песню 8 марта. Об этом музыкант рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Светлана Фадеева. «Солнышко», 8 марта. Это будет первая записанная и выпущенная песня моей мамы. Всю жизнь было время на всех, но не на нее. Исправим! — написал Фадеев.

Ранее композитор опубликовал отрывок песни из невышедшего музыкального проекта ДНК. Музыкант не захотел говорить о том, почему проект не был реализован.

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Мама продюсера Максима Фадеева, родившегося в Кургане, выпустит первую записанную песню 8 марта. Об этом музыкант рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Светлана Фадеева. «Солнышко», 8 марта. Это будет первая записанная и выпущенная песня моей мамы. Всю жизнь было время на всех, но не на нее. Исправим! — написал Фадеев. Ранее композитор опубликовал отрывок песни из невышедшего музыкального проекта ДНК. Музыкант не захотел говорить о том, почему проект не был реализован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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