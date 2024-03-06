Песня будет выпущена 8 марта
Мама продюсера Максима Фадеева, родившегося в Кургане, выпустит первую записанную песню 8 марта. Об этом музыкант рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Светлана Фадеева. «Солнышко», 8 марта. Это будет первая записанная и выпущенная песня моей мамы. Всю жизнь было время на всех, но не на нее. Исправим! — написал Фадеев.
Ранее композитор опубликовал отрывок песни из невышедшего музыкального проекта ДНК. Музыкант не захотел говорить о том, почему проект не был реализован.
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