06 марта 2024

Зара на курганском концерте рассказала, для кого стараются женщины

Зара: женщины стараются ради своих родных мужчин
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС, Зара. Москва, зара, мгоян зарифа
Зара отметила, что женщины чаще хотят видеть дома своих мужчин Фото:

Российская певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) на благотворительном концерте в Кургане рассказала, что женщины стараются для своих «дорогих и родных мужчин». По ее словам, без них жизнь «теряет смысл» и всем нужна любовь.

«Нам действительно нужна любовь. Дорогие наши женщины, нечего таить, что все, что мы в этой жизни делаем, мы делаем для наших дорогих мужчин, потому что без них наша жизнь теряет смысл. Для них мы прихорашиваемся, в них мы растворяемся, за них мы молимся. Ждем и очень хотим их чаще видеть рядом, дома», — сказала Зара.

Певица выступила на благотворительном концерте «Героям нашего времени», который проходил в Кургане. Она отметила, что героями являются солдаты и медики.

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Российская певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) на благотворительном концерте в Кургане рассказала, что женщины стараются для своих «дорогих и родных мужчин». По ее словам, без них жизнь «теряет смысл» и всем нужна любовь. «Нам действительно нужна любовь. Дорогие наши женщины, нечего таить, что все, что мы в этой жизни делаем, мы делаем для наших дорогих мужчин, потому что без них наша жизнь теряет смысл. Для них мы прихорашиваемся, в них мы растворяемся, за них мы молимся. Ждем и очень хотим их чаще видеть рядом, дома», — сказала Зара. Певица выступила на благотворительном концерте «Героям нашего времени», который проходил в Кургане. Она отметила, что героями являются солдаты и медики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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