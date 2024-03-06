Зара на курганском концерте рассказала, для кого стараются женщины

Зара: женщины стараются ради своих родных мужчин

07 марта 2024 в 06:22 Размер текста - 17 +

Зара отметила, что женщины чаще хотят видеть дома своих мужчин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) на благотворительном концерте в Кургане рассказала, что женщины стараются для своих «дорогих и родных мужчин». По ее словам, без них жизнь «теряет смысл» и всем нужна любовь. «Нам действительно нужна любовь. Дорогие наши женщины, нечего таить, что все, что мы в этой жизни делаем, мы делаем для наших дорогих мужчин, потому что без них наша жизнь теряет смысл. Для них мы прихорашиваемся, в них мы растворяемся, за них мы молимся. Ждем и очень хотим их чаще видеть рядом, дома», — сказала Зара. Певица выступила на благотворительном концерте «Героям нашего времени», который проходил в Кургане. Она отметила, что героями являются солдаты и медики.

Российская певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) на благотворительном концерте в Кургане рассказала, что женщины стараются для своих «дорогих и родных мужчин». По ее словам, без них жизнь «теряет смысл» и всем нужна любовь. «Нам действительно нужна любовь. Дорогие наши женщины, нечего таить, что все, что мы в этой жизни делаем, мы делаем для наших дорогих мужчин, потому что без них наша жизнь теряет смысл. Для них мы прихорашиваемся, в них мы растворяемся, за них мы молимся. Ждем и очень хотим их чаще видеть рядом, дома», — сказала Зара. Певица выступила на благотворительном концерте «Героям нашего времени», который проходил в Кургане. Она отметила, что героями являются солдаты и медики.