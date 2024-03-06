06 марта 2024

Певица Зара выступила на благотворительном концерте в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, зара, мгоян зарифа
Зара поблагодарила медиков и солдат Фото:

Российская поп-певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) выступила на благотворительном концерте «Героям нашего времени», который прошел в Кургане. Видео с мероприятия опубликовано в группе Курганской филармонии в соцсети «ВКонтакте».

«Для меня большая радость быть частью этого концерта. Именно вы являетесь героями. Наши дорогие ребята, солдаты, офицеры, которые защищают, служат и борются в интересах нашей страны. Наши дорогие медики, спасибо за ваше тепло, за тепло ваших рук», — сказала Зара.

Певица отметила, что долго добиралась до Кургана. «Но все-таки добрались. У вас тут весна начинается чуть-чуть позже», — подчеркнула она. По словам Зары, нужно продолжать жить в память тех, кто в нас нуждается и кого сейчас нет с нами.

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Российская поп-певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) выступила на благотворительном концерте «Героям нашего времени», который прошел в Кургане. Видео с мероприятия опубликовано в группе Курганской филармонии в соцсети «ВКонтакте». «Для меня большая радость быть частью этого концерта. Именно вы являетесь героями. Наши дорогие ребята, солдаты, офицеры, которые защищают, служат и борются в интересах нашей страны. Наши дорогие медики, спасибо за ваше тепло, за тепло ваших рук», — сказала Зара. Певица отметила, что долго добиралась до Кургана. «Но все-таки добрались. У вас тут весна начинается чуть-чуть позже», — подчеркнула она. По словам Зары, нужно продолжать жить в память тех, кто в нас нуждается и кого сейчас нет с нами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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