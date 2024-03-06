Певица Зара выступила на благотворительном концерте в Кургане. Видео

07 марта 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Зара поблагодарила медиков и солдат Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская поп-певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) выступила на благотворительном концерте «Героям нашего времени», который прошел в Кургане. Видео с мероприятия опубликовано в группе Курганской филармонии в соцсети «ВКонтакте». «Для меня большая радость быть частью этого концерта. Именно вы являетесь героями. Наши дорогие ребята, солдаты, офицеры, которые защищают, служат и борются в интересах нашей страны. Наши дорогие медики, спасибо за ваше тепло, за тепло ваших рук», — сказала Зара. Певица отметила, что долго добиралась до Кургана. «Но все-таки добрались. У вас тут весна начинается чуть-чуть позже», — подчеркнула она. По словам Зары, нужно продолжать жить в память тех, кто в нас нуждается и кого сейчас нет с нами.

Российская поп-певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) выступила на благотворительном концерте «Героям нашего времени», который прошел в Кургане. Видео с мероприятия опубликовано в группе Курганской филармонии в соцсети «ВКонтакте». «Для меня большая радость быть частью этого концерта. Именно вы являетесь героями. Наши дорогие ребята, солдаты, офицеры, которые защищают, служат и борются в интересах нашей страны. Наши дорогие медики, спасибо за ваше тепло, за тепло ваших рук», — сказала Зара. Певица отметила, что долго добиралась до Кургана. «Но все-таки добрались. У вас тут весна начинается чуть-чуть позже», — подчеркнула она. По словам Зары, нужно продолжать жить в память тех, кто в нас нуждается и кого сейчас нет с нами.