На курганской дороге установили ограничительные знаки для грузовых машин

07 марта 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Знаки установили для сохранения покрытия шоссе Тюнина (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На автомобильном проезде от улицы Снежная до дороги на поселок Теплый в Кургане установили дорожные знаки, которые ограничивают движение грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана». «На проезде от ул. Снежная до дороги на поселок Теплый установлены дорожные знаки, ограничивающие движение грузовых машин. Также установлены габаритные ворота высотой 2,5 метров», — указано в группе МКУ в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что введенные ограничения направлены на сохранение покрытия шоссе Тюнина. Ранее сообщалось, что в центре Кургана демонтируют дорожные знаки, которые разрешают поворот. Это нужно для разгрузки движения на перекрестке Гоголя — Пролетарская.

На автомобильном проезде от улицы Снежная до дороги на поселок Теплый в Кургане установили дорожные знаки, которые ограничивают движение грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана». «На проезде от ул. Снежная до дороги на поселок Теплый установлены дорожные знаки, ограничивающие движение грузовых машин. Также установлены габаритные ворота высотой 2,5 метров», — указано в группе МКУ в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что введенные ограничения направлены на сохранение покрытия шоссе Тюнина. Ранее сообщалось, что в центре Кургана демонтируют дорожные знаки, которые разрешают поворот. Это нужно для разгрузки движения на перекрестке Гоголя — Пролетарская.