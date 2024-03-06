На курганской дороге установили ограничительные знаки для грузовых машин

На автомобильном проезде от улицы Снежная до дороги на поселок Теплый в Кургане установили дорожные знаки, которые ограничивают движение грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана».
«На проезде от ул. Снежная до дороги на поселок Теплый установлены дорожные знаки, ограничивающие движение грузовых машин. Также установлены габаритные ворота высотой 2,5 метров», — указано в группе МКУ в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что введенные ограничения направлены на сохранение покрытия шоссе Тюнина.
Ранее сообщалось, что в центре Кургана демонтируют дорожные знаки, которые разрешают поворот. Это нужно для разгрузки движения на перекрестке Гоголя — Пролетарская.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.