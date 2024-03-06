06 марта 2024

На курганской дороге установили ограничительные знаки для грузовых машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки на улице Зорге. Курган, кирпич, остановка запрещена, стоянка запрещена, парковка запрещена, дорожный знак, запрещающий знак
Знаки установили для сохранения покрытия шоссе Тюнина (архивное фото) Фото:

На автомобильном проезде от улицы Снежная до дороги на поселок Теплый в Кургане установили дорожные знаки, которые ограничивают движение грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана».

«На проезде от ул. Снежная до дороги на поселок Теплый установлены дорожные знаки, ограничивающие движение грузовых машин. Также установлены габаритные ворота высотой 2,5 метров», — указано в группе МКУ в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что введенные ограничения направлены на сохранение покрытия шоссе Тюнина.

Ранее сообщалось, что в центре Кургана демонтируют дорожные знаки, которые разрешают поворот. Это нужно для разгрузки движения на перекрестке Гоголя — Пролетарская.

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На автомобильном проезде от улицы Снежная до дороги на поселок Теплый в Кургане установили дорожные знаки, которые ограничивают движение грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана». «На проезде от ул. Снежная до дороги на поселок Теплый установлены дорожные знаки, ограничивающие движение грузовых машин. Также установлены габаритные ворота высотой 2,5 метров», — указано в группе МКУ в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что введенные ограничения направлены на сохранение покрытия шоссе Тюнина. Ранее сообщалось, что в центре Кургана демонтируют дорожные знаки, которые разрешают поворот. Это нужно для разгрузки движения на перекрестке Гоголя — Пролетарская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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