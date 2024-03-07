ВС РФ уничтожили 15 опорных пунктов на луганском направлении: карта СВО 7 марта

Группировка «Центр» поразила 15 опорников ВСУ за сутки

07 марта 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают продвигаться на луганском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России уничтожила 15 опорных пунктов на луганском направлении. Также группировка «Центр» были сорваны девять контратак шести механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ. Продолжаются бои у Синьковки. Интерактивная карта спецоперации, ход боев и видео из зоны СВО — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Луганское и купянское направления Около Купянска была сорвана ротация ВСУ. По позициям отработали артиллеристы группировки «Запад» огнем из буксируемых гаубиц «Мста-Б». Огонь шел с дистанции до 30 километров. Группировка «Центр» в течение суток уничтожила 15 опорных и три пункта управления ВСУ. Это удалось благодаря работе артиллерии, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Он отметил, что «Центр» также отразил девять контратак противника. ВСУ за время боев потеряли до 460 человек и два танка. Взрывы в Харькове В области была объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщали о взрывах в Чугуевском районе, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Спустя несколько часов воздушная тревога была отменена. Поступала информация о пуске управляемых авиационных бомб. Донецкое направление ВС РФ поразили опорные пункты на северодонецком направлении. В операции приняла участие ударная группа ВКС России на трех вертолетах Ка-52м. Удар был нанесен с максимально близкого расстояния. Все цели были поражены. Новость по теме Капитан первого ранга запаса: ВСУ стали запускать водные дроны «стаями» Разведка выявила около Авдеевки позиции и опорные пункты ВСУ. После полученных данных цели атаковали танки Т-72Б3М. В Минобороны рассказали, что на машинах установлены 125-мм гладкоствольные пушки, которые позволяют поражать объекты на расстоянии до пяти километров. Также была поражена живая сила армии Украины на северском направлении. В операции участвовали расчеты РСЗО «Град». Ударная волна от осколочно-фугасных снарядов помогли нанести большой урон противнику. Запорожское направление Продолжаются бои около Работино. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что интенсивность сражений нарастает. По его словам, бойцы ВСУ «держатся зубами за каждый клочок земли». В Минобороны РФ показали работу «Солнцепеков» На видео показана работа экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Расчеты уничтожили укрерайоны противника вместе с пехотой. В Минобороны РФ рассказали, что «Солнцепеки» способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армия России уничтожила 15 опорных пунктов на луганском направлении. Также группировка «Центр» были сорваны девять контратак шести механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ. Продолжаются бои у Синьковки. Интерактивная карта спецоперации, ход боев и видео из зоны СВО — в материале URA.RU. Около Купянска была сорвана ротация ВСУ. По позициям отработали артиллеристы группировки «Запад» огнем из буксируемых гаубиц «Мста-Б». Огонь шел с дистанции до 30 километров. Группировка «Центр» в течение суток уничтожила 15 опорных и три пункта управления ВСУ. Это удалось благодаря работе артиллерии, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Он отметил, что «Центр» также отразил девять контратак противника. ВСУ за время боев потеряли до 460 человек и два танка. В области была объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщали о взрывах в Чугуевском районе, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Спустя несколько часов воздушная тревога была отменена. Поступала информация о пуске управляемых авиационных бомб. ВС РФ поразили опорные пункты на северодонецком направлении. В операции приняла участие ударная группа ВКС России на трех вертолетах Ка-52м. Удар был нанесен с максимально близкого расстояния. Все цели были поражены. Разведка выявила около Авдеевки позиции и опорные пункты ВСУ. После полученных данных цели атаковали танки Т-72Б3М. В Минобороны рассказали, что на машинах установлены 125-мм гладкоствольные пушки, которые позволяют поражать объекты на расстоянии до пяти километров. Также была поражена живая сила армии Украины на северском направлении. В операции участвовали расчеты РСЗО «Град». Ударная волна от осколочно-фугасных снарядов помогли нанести большой урон противнику. Продолжаются бои около Работино. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что интенсивность сражений нарастает. По его словам, бойцы ВСУ «держатся зубами за каждый клочок земли». На видео показана работа экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Расчеты уничтожили укрерайоны противника вместе с пехотой. В Минобороны РФ рассказали, что «Солнцепеки» способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления, передает Пятый канал.