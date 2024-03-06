Капитан первого ранга запаса: ВСУ стали запускать водные дроны «стаями»

07 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ охотятся за Крымским мостом, сказал Василий Дандыкин Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины изменили тактику операций на Черном море и запускают водные дроны «стаями». Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российский патрульный корабль «Сергей Котов» был поврежден в результате отражения атаки безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. Он отметил, что морское военное судно подвергалось украинскому нападению с лета 2023 года. Блогер (Zergulio, 316 тысяч подписчиков) Сергей Колясников заявил, что экипаж не пострадал. Минобороны не опубликовывало официального заявления о поврежденном корабле. Новость по теме Капитан назвал направления, где ВСУ способны к локальным наступлениям «У них это главная тема сейчас на Черном море — применение безэкипажных катеров. Поэтому они совершенствуются. „Стаями“ нападать стали. Не меньше десятка было. Чем больше катер, тем больше он может переносить [взрывчатки]. Есть варианты разного размера, в том числе подводные. Это вызовы, на которые надо отвечать», — сказал Василий Дандыкин. Руководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов подчеркнул, что у ВСУ стоит задача по уничтожению Черноморского флота и разрушению Крымского моста. «Они этого не скрывают. Черноморский флот для США, конечно, кость в горле. Их не устраивает, что российские корабли контролируют ситуацию в морях и океанах, не только в Черном море, но и по всему миру. Крым будет объектом длительных посягательств. НАТОвцы понимают, что Крымский мост — это мощный фактор связи полуострова с Россией в классическом таком понимании, поэтому эти атаки не прекратятся», — объяснил эксперт URA.RU. ВСУ атакуют российские корабли, чтобы ослабить флот, отметил Михайлов. «Это уже затрагивает военный интерес США. Черноморский флот — это мощный фактор сдерживания. Естественно, американцы будут стимулировать нападение на него. В случае уничтожения корабля — это работа на перспективу. Пока не поступит на вооружение иной аналогичного класса, флот будет уязвим», — добавил генерал-лейтенант. По словам Дандыкина, патрульный корабль «Сергей Котов» ни раз работал эффективно, отражал атаки украинцев, поэтому является их целью. «ВСУ охотятся не только за ним, но и за Крымским мостом. Для защиты необходимо усиливать взаимодействие различных структур, которые занимаются охраной того же моста. Как таковых кораблей у киевского режима не осталось. Поэтому нам надо бить по местам, где они находятся, где их собирают, откуда они выходят, а самый идеальный вариант — освобождать Одессу, Николаев и Очаков, чтобы закрыть эту тему на 100%», — сказал капитан первого ранга запаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины изменили тактику операций на Черном море и запускают водные дроны «стаями». Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российский патрульный корабль «Сергей Котов» был поврежден в результате отражения атаки безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. Он отметил, что морское военное судно подвергалось украинскому нападению с лета 2023 года. Блогер (Zergulio, 316 тысяч подписчиков) Сергей Колясников заявил, что экипаж не пострадал. Минобороны не опубликовывало официального заявления о поврежденном корабле. «У них это главная тема сейчас на Черном море — применение безэкипажных катеров. Поэтому они совершенствуются. „Стаями“ нападать стали. Не меньше десятка было. Чем больше катер, тем больше он может переносить [взрывчатки]. Есть варианты разного размера, в том числе подводные. Это вызовы, на которые надо отвечать», — сказал Василий Дандыкин. Руководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов подчеркнул, что у ВСУ стоит задача по уничтожению Черноморского флота и разрушению Крымского моста. «Они этого не скрывают. Черноморский флот для США, конечно, кость в горле. Их не устраивает, что российские корабли контролируют ситуацию в морях и океанах, не только в Черном море, но и по всему миру. Крым будет объектом длительных посягательств. НАТОвцы понимают, что Крымский мост — это мощный фактор связи полуострова с Россией в классическом таком понимании, поэтому эти атаки не прекратятся», — объяснил эксперт URA.RU. ВСУ атакуют российские корабли, чтобы ослабить флот, отметил Михайлов. «Это уже затрагивает военный интерес США. Черноморский флот — это мощный фактор сдерживания. Естественно, американцы будут стимулировать нападение на него. В случае уничтожения корабля — это работа на перспективу. Пока не поступит на вооружение иной аналогичного класса, флот будет уязвим», — добавил генерал-лейтенант. По словам Дандыкина, патрульный корабль «Сергей Котов» ни раз работал эффективно, отражал атаки украинцев, поэтому является их целью. «ВСУ охотятся не только за ним, но и за Крымским мостом. Для защиты необходимо усиливать взаимодействие различных структур, которые занимаются охраной того же моста. Как таковых кораблей у киевского режима не осталось. Поэтому нам надо бить по местам, где они находятся, где их собирают, откуда они выходят, а самый идеальный вариант — освобождать Одессу, Николаев и Очаков, чтобы закрыть эту тему на 100%», — сказал капитан первого ранга запаса.