Продюсер Фадеев анонсировал новую песню Shaman’а

07 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев спродюсировал новую песню для Shaman’а Фото: Илья Московец © URA.RU Музыкант Максим Фадеев из Кургана спродюсировал новый трек исполнителя патриотических песен Shaman’а (настоящее имя Ярослав Дронов). Релиз запланирован на 8 марта. Об этом Фадеев рассказал на своей личной странице в запрещенной социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «8 марта выйдет сразу два дорогих моему сердцу релиза. Второй релиз угадали. Песню исполнит Shaman», — указано в истории Фадеева. Подробности о новой песне патриотического певца не сообщаются. Поклонники Фадеева предположили, что это может быть перепевка композиции самого продюсера. Также обсуждают, что Shaman исполнит новую песню, которую написал Фадеев. Корреспондент URA.RU написала продюсеру, чтобы уточнить информацию. Ответ пока получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что мама продюсера Максима Фадеева, родившегося в Кургане, выпустит первую записанную песню 8 марта. Композиция получила название «Солнышко».

Музыкант Максим Фадеев из Кургана спродюсировал новый трек исполнителя патриотических песен Shaman’а (настоящее имя Ярослав Дронов). Релиз запланирован на 8 марта. Об этом Фадеев рассказал на своей личной странице в запрещенной социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «8 марта выйдет сразу два дорогих моему сердцу релиза. Второй релиз угадали. Песню исполнит Shaman», — указано в истории Фадеева. Подробности о новой песне патриотического певца не сообщаются. Поклонники Фадеева предположили, что это может быть перепевка композиции самого продюсера. Также обсуждают, что Shaman исполнит новую песню, которую написал Фадеев. Корреспондент URA.RU написала продюсеру, чтобы уточнить информацию. Ответ пока получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что мама продюсера Максима Фадеева, родившегося в Кургане, выпустит первую записанную песню 8 марта. Композиция получила название «Солнышко».