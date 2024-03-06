Суд запретил налоговикам менять власть в элитном челябинском поселке

07 марта 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Суд подвел двоевластие в Новом Кременкуле к завершению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд запретил налоговикам регистрировать экс-главу поселка Новый Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) Владимира Меркульева как действующего руководителя муниципалитета. Таким образом, двоевластие в элитном поселке подходит к завершению. Об этом URA.RU 7 марта сообщил новый глава поселка Сергей Желтов. «Как действующий глава муниципального образования я обратился в Сосновский районный суд с требованием наложить запрет налоговой службе регистрировать прежнего мэра Меркульева в качестве главы поселения, а также запретить областному управлению Росреестра регистрировать действия, связанные с распоряжением имуществом, принадлежащим Новому Кременкулю и его администрации. Суд эти требования удовлетворил», — сообщил Желтов. До этого в поселке сложилась парадоксальная ситуация. И прежний, и действующий глава считали себя легитимными, и по очереди обращались в управление налоговой службы с заявлениями о регистрации в качестве мэра. Налоговая, соответственно, регистрировала, что давало то одному, то другому право распоряжаться финансами и имуществом поселка. «Государственная регистрация юридических лиц носит заявительный характер, и записи вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных уполномоченными лицами документов. Всю ответственность за достоверность сведений несут заявители, юридические лица. По состоянию на 28 февраля в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области отсутствует судебный акт, содержащий запрет на совершение регистрационных действий в отношении администрации сельского поселения Новый Кременкуль», — ответили ранее на запрос URA.RU в пресс-службе УФНС по региону. Теперь суд вынес запрет налоговикам менять власть в этом поселке, считающимся элитным. На данный момент неизвестно, успел ли бывший глава Владимир Меркульев каким-либо образом распорядиться имуществом и финансами Нового Кременкуля. В отношении действий предыдущей администрации поселка проводится проверка Контрольно-счетной палаты региона. Двоевластие в Новом Кременкуле началось после выборов 10 сентября 2023 года. В итоге выборов в новый состав поселкового совета депутатов прошел только один депутат предыдущего созыва. Прежние депутаты обратились в суд, оспорив итоги выборов. Суд они проиграли, однако экс-депутаты были уверены, что пока шел суд, именно они обладали властными полномочиями. В декабре они переизбрали в качестве главы Нового Кременкуля прежнего мэра Владимира Меркульева. Новый созыв совета депутатов считал, что именно они — легитимный орган представительной власти поселка. Новые депутаты также в декабре 2023 года избрали главу поселка, которым стал Сергей Желтов. Меркульев отказался передавать Желтову дела и возможность распоряжаться финансами и имуществом поселка, что фактически парализовало работу мэрии поселка. В связи с этим Желтов был вынужден обратиться в суд, который вынес решение в его пользу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд запретил налоговикам регистрировать экс-главу поселка Новый Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) Владимира Меркульева как действующего руководителя муниципалитета. Таким образом, двоевластие в элитном поселке подходит к завершению. Об этом URA.RU 7 марта сообщил новый глава поселка Сергей Желтов. «Как действующий глава муниципального образования я обратился в Сосновский районный суд с требованием наложить запрет налоговой службе регистрировать прежнего мэра Меркульева в качестве главы поселения, а также запретить областному управлению Росреестра регистрировать действия, связанные с распоряжением имуществом, принадлежащим Новому Кременкулю и его администрации. Суд эти требования удовлетворил», — сообщил Желтов. До этого в поселке сложилась парадоксальная ситуация. И прежний, и действующий глава считали себя легитимными, и по очереди обращались в управление налоговой службы с заявлениями о регистрации в качестве мэра. Налоговая, соответственно, регистрировала, что давало то одному, то другому право распоряжаться финансами и имуществом поселка. «Государственная регистрация юридических лиц носит заявительный характер, и записи вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных уполномоченными лицами документов. Всю ответственность за достоверность сведений несут заявители, юридические лица. По состоянию на 28 февраля в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области отсутствует судебный акт, содержащий запрет на совершение регистрационных действий в отношении администрации сельского поселения Новый Кременкуль», — ответили ранее на запрос URA.RU в пресс-службе УФНС по региону. Теперь суд вынес запрет налоговикам менять власть в этом поселке, считающимся элитным. На данный момент неизвестно, успел ли бывший глава Владимир Меркульев каким-либо образом распорядиться имуществом и финансами Нового Кременкуля. В отношении действий предыдущей администрации поселка проводится проверка Контрольно-счетной палаты региона. Двоевластие в Новом Кременкуле началось после выборов 10 сентября 2023 года. В итоге выборов в новый состав поселкового совета депутатов прошел только один депутат предыдущего созыва. Прежние депутаты обратились в суд, оспорив итоги выборов. Суд они проиграли, однако экс-депутаты были уверены, что пока шел суд, именно они обладали властными полномочиями. В декабре они переизбрали в качестве главы Нового Кременкуля прежнего мэра Владимира Меркульева. Новый созыв совета депутатов считал, что именно они — легитимный орган представительной власти поселка. Новые депутаты также в декабре 2023 года избрали главу поселка, которым стал Сергей Желтов. Меркульев отказался передавать Желтову дела и возможность распоряжаться финансами и имуществом поселка, что фактически парализовало работу мэрии поселка. В связи с этим Желтов был вынужден обратиться в суд, который вынес решение в его пользу.