В челябинском муниципалитете каждую неделю меняется мэр

Бывший и действующий главы Нового Кременкуля занимают мэрское кресло по очереди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В элитном поселке Новый Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) глава поселения меняется каждую неделю. Решение о наделении полномочиями нового мэра принимает налоговая служба, сообщил URA.RU 22 февраля действующий мэр Нового Кременкуля Сергей Желтов.

«Налоговая служба принимает документы и регистрирует в качестве мэра прежнего главу Владимира Меркульева. Потом я подаю документы — решение о его регистрации отменяют, я становлюсь главой. Потом снова он», — сообщил Желтов.

Заместитель главы Сосновского района Эмиль Валеев сообщил, что администрация района признает в качестве мэра Нового Кременкуля Желтова, а не Меркульева. Тем не менее, когда Владимир Меркульев подает заявления в налоговую службу о регистрации в качестве мэра Нового Кременкуля именно его, ФНС на основании заявления регистрирует его в качестве главы. ФНС как регистрирующий орган не может отказать Меркульеву, потому что он предъявляет документы избранного главы.

Двоевластие в Новом Кременкуле началось после выборов 10 сентября 2023 года. В итоге выборов в новый состав поселкового совета депутатов прошел только один депутат предыдущего созыва.

Прежние депутаты обратились в суд, оспорив итоги выборов. Суд они проиграли, однако экс-депутаты уверены, что пока шел суд, именно они обладали властными полномочиями. В декабре они переизбрали в качестве главы Нового Кременкуля прежнего мэра Владимира Меркульева.

Новый созыв совета депутатов считает, что именно они — легитимный орган представительной власти поселка. Новые депутаты также в декабре 2023 года избрали главу поселка, которым стал Сергей Желтов.

Теперь оба главы по очереди ходят в налоговую инспекцию, которая наделяет их полномочиями главы Нового Кременкуля на основании поданных документов. Ситуация должна решиться в суде, куда Желтов подал заявление с требованиями запретить налоговой проводить регистрационные действия в отношении Меркульева.

URA.RU направило в адрес налоговой инспекции региона запрос комментария. На момент публикации ответ не поступил.