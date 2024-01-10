Челябинский суд не стал отменять итоги выборов в элитном поселке

Итоги выборов остались неизменными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский облсуд 10 января не стал отменять выборы в элитном поселке Новый Кременкуль Сосновского района. Как сообщил корреспонденту URA.RU источник в Новом Кременкуле, решение районного суда остается в силе.

«Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Сосновского райсуда по иску Екатерины Нестеренко об отмене решения территориальной избирательной комиссии Сосновского района „О результатах выборов депутатов совета депутатов сельского поселения Новый Кременкуль четвертого созыва“. Постановление по делу оставлено без изменения», — сообщил источник в Новом Кременкуле. В пресс-службе суда сказали, что озвучат решение позже.

Ранее аналогичный иск о пересмотре итогов выборов сначала в Сосновский, а потом и в областной суд о пересмотре итогов выборов подавали несколько представителей третьего созыва Совета депутатов Нового Кременкуля, которые по итогам выборов 10 сентября не вошли в четвертый созыв.

Они не признали итогов выборов и утрату своего статуса, поскольку судебное решение о пересмотре итогов на тот момент не вступило в законную силу и продолжили проводить заседания. 10 декабря они переизбрали на новый срок главу сельского поселения Владимира Меркульева, возглавлявшего Новый Кременкуль с 2006 года.

Избранный состав совета четвертого созыва тем временем также начал работу. 27 декабря они избрали другого главу Нового Кременкуля — Сергея Желтова.

Областной суд отклонил оба иска об оспаривании выборов. Таким образом, прежние депутаты больше не имеют законных оснований считать себя действующими. Однако теперь у муниципалитета два главы, оба из которых претендуют на то, что именно они избраны согласно закону. При этом оба наделены полномочиями на пять лет.

Таким образом, теперь двоевластие в Новом Кременкуле перешло на уровень глав. У каждого из глав есть свой сайт, на котором именно он обозначен, как глава поселения. При это районные власти считают законно избранным главой Сергея Желтова.

Дело об оспаривании выборов любопытно в плане межпартийной борьбы. В прошлом составе пятеро из семи депутатов представляли «Справедливую Россию». В избранном осенью 2023 года составе депутатов Нового Кременкуля все семеро депутатов — единороссы. Поэтому партийное реготделение эсеров всячески пыталось представить процесс выборов незаконным, чтобы подвергнуть сомнению их итоги.

Обновлено в 17:12 по челябинскому времени

В пресс-службе облсуда подтвердили, что апелляция отклонена, решение Сосновского райсуда оставлено в силе. Решение вступило в законную силу.