В элитном челябинском поселке параллельно работают два совета депутатов

19 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Депутаты, проигравшие выборы в сентябре, считают решения нового созыва поссовета нелигитимными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В элитном поселке Новый Кременкуль в Сосновском районе под Челябинском в преддверии выборов главы сложилась парадоксальная ситуация. Здесь параллельно работают два совета депутатов. Об этом URA.RU сообщили источники в поселке. «Главу предстоит избрать новому составу поссовета, который был избран в сентябре 2023 года. Однако прежние депутаты полагают, что до сих пор именно они сохраняют полномочия», — заявили собеседники агентства. Ряд депутатов поссовета предыдущего созыва, которые проиграли выборы в сентябре, пытаются оспорить их результаты в суде. Соответственно, под вопрос ставится легитимность действий нового состава поселкового совета. Сосновский районный суд отказал в иске об оспаривании итогов выборов, но решение суда не вступило в силу, поскольку истцы оспорили его в областном суде. Депутаты прошлого созыва уверены, что до тех пор, пока не появится вступившего в силу решения суда, именно они являются законными депутатами. По некоторым данным, прежний созыв даже проводит заседания и выносит какие-то решения. Есть вероятность, что выборы нового главы поселения, проведенные якобы нелегитимным новым составом поссовета, могут на этом основании так же быть оспорены в судебном порядке. Действующий глава Владимир Меркурьев, который продолжает исполнять обязанности до избрания нового главы, также игнорирует новый состав поссовета и не идет с ним на контакт. В свете сложившейся ситуации сайт поселковой администрации не обновляется, в списке депутатов представлен прежний созыв поссовета, информация о результатах выборов в сентябре 2023 года отсутствует. Телефон, указанный на сайте, в сети не зарегистрирован. Поэтому связаться с депутатами URA.RU не удалось. Тем временем комиссия по отбору претендентов на пост главы поселка начала свою работу. Был объявлен прием заявок. Об этом URA.RU сообщил член комиссии, заместитель главы Сосновского района Эмиль Валеев. По словам Валеева, на должность главы Нового Кременкуля претендуют три кандидата. На заседании комиссии 21 декабря пройдет отбор, и до голосования депутатов, избранных в сентябре этого года, будет допущено не менее двух из претендентов. Из них депутатам предстоит выбрать главу Нового Кременкуля. Поселок Новый Кременкуль находится в непосредственной близости от Челябинска и считается элитным. Кроме того, он известен протестными настроениями. Так, в 2018 году представители «Единой России» взяли только два из семи мандатов в поселковом совете, что послужило причиной для разбора полетов в местных партийных рядах. В 2023 году единороссы взяли реванш, получив все семь мандатов в поссовете. Однако их оппоненты не согласны с итогами выборов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В элитном поселке Новый Кременкуль в Сосновском районе под Челябинском в преддверии выборов главы сложилась парадоксальная ситуация. Здесь параллельно работают два совета депутатов. Об этом URA.RU сообщили источники в поселке. «Главу предстоит избрать новому составу поссовета, который был избран в сентябре 2023 года. Однако прежние депутаты полагают, что до сих пор именно они сохраняют полномочия», — заявили собеседники агентства. Ряд депутатов поссовета предыдущего созыва, которые проиграли выборы в сентябре, пытаются оспорить их результаты в суде. Соответственно, под вопрос ставится легитимность действий нового состава поселкового совета. Сосновский районный суд отказал в иске об оспаривании итогов выборов, но решение суда не вступило в силу, поскольку истцы оспорили его в областном суде. Депутаты прошлого созыва уверены, что до тех пор, пока не появится вступившего в силу решения суда, именно они являются законными депутатами. По некоторым данным, прежний созыв даже проводит заседания и выносит какие-то решения. Есть вероятность, что выборы нового главы поселения, проведенные якобы нелегитимным новым составом поссовета, могут на этом основании так же быть оспорены в судебном порядке. Действующий глава Владимир Меркурьев, который продолжает исполнять обязанности до избрания нового главы, также игнорирует новый состав поссовета и не идет с ним на контакт. В свете сложившейся ситуации сайт поселковой администрации не обновляется, в списке депутатов представлен прежний созыв поссовета, информация о результатах выборов в сентябре 2023 года отсутствует. Телефон, указанный на сайте, в сети не зарегистрирован. Поэтому связаться с депутатами URA.RU не удалось. Тем временем комиссия по отбору претендентов на пост главы поселка начала свою работу. Был объявлен прием заявок. Об этом URA.RU сообщил член комиссии, заместитель главы Сосновского района Эмиль Валеев. По словам Валеева, на должность главы Нового Кременкуля претендуют три кандидата. На заседании комиссии 21 декабря пройдет отбор, и до голосования депутатов, избранных в сентябре этого года, будет допущено не менее двух из претендентов. Из них депутатам предстоит выбрать главу Нового Кременкуля. Поселок Новый Кременкуль находится в непосредственной близости от Челябинска и считается элитным. Кроме того, он известен протестными настроениями. Так, в 2018 году представители «Единой России» взяли только два из семи мандатов в поселковом совете, что послужило причиной для разбора полетов в местных партийных рядах. В 2023 году единороссы взяли реванш, получив все семь мандатов в поссовете. Однако их оппоненты не согласны с итогами выборов.