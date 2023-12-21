Бунтующие экс-депутаты в челябинском поселке избрали альтернативного главу

22 декабря 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Депутаты, проигравшие выборы 10 сентября, не признали их итоги Фото: Илья Московец © URA.RU В элитном поселке Новый Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) ставший нелигитимным совет депутатов выбрал своего главу поселка. На новый срок депутаты избрали прежнего главу Владимира Меркульева. Но, как сообщили URA.RU в администрации района, эти выборы недействительны, поскольку избирательный процесс еще продолжается. «Главой поселения избран Владимир Меркульев. Решение принято на основании протокола конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения», — говорится в информации на официальном сайте Нового Кременкуля. Контроль над сайтом остался у представителей старого состава поссовета. В то время, как прежние депутаты уже избрали главу, новому составу совета депутатов поселка только предстоит это сделать. Осенью была сформирована конкурсная комиссия по выборам главы Нового Кременкуля, в которую вошли представители администрации района и нового совета депутатов поселка. Заявление на участие в конкурсе подали три человека. «Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы поселка Новый Кременкуль рекомендовала всех троих кандидатов на пост главы поселения, подавших документы на эту должность. Избрать главу поселения предстоит депутатам, выбранным 10 сентября 2023 года», — сообщил URA.RU замглавы Сосновского района Эмиль Валеев. Абсолютное большинство депутатов нового совета Нового Кременкуля избраны при поддержке «Единой России» и входят во фракцию ЕР. В региональном отделении ЕР URA.RU сообщили, что 22 декабря состоялось заседание кадровой комиссии. Рекомендовано поддержать на выборах Сергея Желтова, ранее на протяжении 13 лет работавшего заместителем главы Кременкульского сельского поселения. Депутаты прежнего состава совета депутатов продолжают считать себя легитимными народными избранниками, потому что они в суде оспаривают итоги выборов 10 сентября. Сосновский районный суд отказал в иске об оспаривании итогов выборов, но решение суда не вступило в силу, поскольку истцы оспорили его в областном суде. Избранный ими на новый срок Владимир Меркульев уклоняется от контактов с новым составом совета депутатов. В то же время избиркомом и районной администрацией считается полноправным именно новоизбранный состав совета, сформировавшийся на выборах 10 сентября 2023 года. Телефон поселкового совета, указанный на официальном сайте поселка, не зарегистрирован в сети, поэтому связаться с его представителями не удается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В элитном поселке Новый Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) ставший нелигитимным совет депутатов выбрал своего главу поселка. На новый срок депутаты избрали прежнего главу Владимира Меркульева. Но, как сообщили URA.RU в администрации района, эти выборы недействительны, поскольку избирательный процесс еще продолжается. «Главой поселения избран Владимир Меркульев. Решение принято на основании протокола конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения», — говорится в информации на официальном сайте Нового Кременкуля. Контроль над сайтом остался у представителей старого состава поссовета. В то время, как прежние депутаты уже избрали главу, новому составу совета депутатов поселка только предстоит это сделать. Осенью была сформирована конкурсная комиссия по выборам главы Нового Кременкуля, в которую вошли представители администрации района и нового совета депутатов поселка. Заявление на участие в конкурсе подали три человека. «Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы поселка Новый Кременкуль рекомендовала всех троих кандидатов на пост главы поселения, подавших документы на эту должность. Избрать главу поселения предстоит депутатам, выбранным 10 сентября 2023 года», — сообщил URA.RU замглавы Сосновского района Эмиль Валеев. Абсолютное большинство депутатов нового совета Нового Кременкуля избраны при поддержке «Единой России» и входят во фракцию ЕР. В региональном отделении ЕР URA.RU сообщили, что 22 декабря состоялось заседание кадровой комиссии. Рекомендовано поддержать на выборах Сергея Желтова, ранее на протяжении 13 лет работавшего заместителем главы Кременкульского сельского поселения. Депутаты прежнего состава совета депутатов продолжают считать себя легитимными народными избранниками, потому что они в суде оспаривают итоги выборов 10 сентября. Сосновский районный суд отказал в иске об оспаривании итогов выборов, но решение суда не вступило в силу, поскольку истцы оспорили его в областном суде. Избранный ими на новый срок Владимир Меркульев уклоняется от контактов с новым составом совета депутатов. В то же время избиркомом и районной администрацией считается полноправным именно новоизбранный состав совета, сформировавшийся на выборах 10 сентября 2023 года. Телефон поселкового совета, указанный на официальном сайте поселка, не зарегистрирован в сети, поэтому связаться с его представителями не удается.