06 марта 2024

Свердловчанин из-за спора натравил питбуля на собаку знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
Теперь к делу подключились полицейские Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) мужчина, который натравил питбуля на самоеда знакомого, сделал это из-за спора на машину. Об этом рассказал владелец самоеда.

«В позапрошлом году мы в шутку поспорили, что если я куплю два джипа, то он сможет у меня бесплатно забрать ВАЗ. Я не купил авто, но он стал просить с меня деньги, думая, что выиграл спор. Потом он подзудил питбуля напасть на [моего] самоеда», — передает слова уральца telegram-канал Ural Mash. О деньгах мужчины не договаривались.

О нападении питбуля на самоеда стало известно 6 марта. После этого полицейские организовали проверку. Выяснилось, что ранее мужчины были судимы — подрались друг с другом. «С тех пор при встрече продолжают выяснять отношения. Мы рекомендовали владельцам пострадавшего животного пройти обследование в ветклинике, чтобы получить заключение о степени тяжести травм», — говорил URA.RU руководитель пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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В Сухом Логу (Свердловская область) мужчина, который натравил питбуля на самоеда знакомого, сделал это из-за спора на машину. Об этом рассказал владелец самоеда. «В позапрошлом году мы в шутку поспорили, что если я куплю два джипа, то он сможет у меня бесплатно забрать ВАЗ. Я не купил авто, но он стал просить с меня деньги, думая, что выиграл спор. Потом он подзудил питбуля напасть на [моего] самоеда», — передает слова уральца telegram-канал Ural Mash. О деньгах мужчины не договаривались. О нападении питбуля на самоеда стало известно 6 марта. После этого полицейские организовали проверку. Выяснилось, что ранее мужчины были судимы — подрались друг с другом. «С тех пор при встрече продолжают выяснять отношения. Мы рекомендовали владельцам пострадавшего животного пройти обследование в ветклинике, чтобы получить заключение о степени тяжести травм», — говорил URA.RU руководитель пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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