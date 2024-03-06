Свердловчанин из-за спора натравил питбуля на собаку знакомого

В Сухом Логу (Свердловская область) мужчина, который натравил питбуля на самоеда знакомого, сделал это из-за спора на машину. Об этом рассказал владелец самоеда.
«В позапрошлом году мы в шутку поспорили, что если я куплю два джипа, то он сможет у меня бесплатно забрать ВАЗ. Я не купил авто, но он стал просить с меня деньги, думая, что выиграл спор. Потом он подзудил питбуля напасть на [моего] самоеда», — передает слова уральца telegram-канал Ural Mash. О деньгах мужчины не договаривались.
О нападении питбуля на самоеда стало известно 6 марта. После этого полицейские организовали проверку. Выяснилось, что ранее мужчины были судимы — подрались друг с другом. «С тех пор при встрече продолжают выяснять отношения. Мы рекомендовали владельцам пострадавшего животного пройти обследование в ветклинике, чтобы получить заключение о степени тяжести травм», — говорил URA.RU руководитель пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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