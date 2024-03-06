06 марта 2024

Жители дома в Перми, который ремонтируют к юбилею города, нашли нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, ремонт фасада, рабочий в поясе
Жильцы дома на шоссе Космонавтов хотят, чтобы на период холодов ремонтные работы были приостановлены Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Жильцы дома №110 по шоссе Космонавтов в Перми считают, что реставрация жилого здания идет с нарушениями. По словам горожан, подрядчик (ООО «Русразвитие») отказался от ряда работ, пояснив, что в них нет необходимости.

«Исключение части работ и нарушения, допущенные в процессе, негативно скажутся на качестве ремонта. Штукатурка, нанесенная без сетки, быстро отвалится (если провести по ней рукой, она осыпается и сейчас), а в полостях между неровной стеной и утеплителем начнут копиться влага и плесень. В дальнейшем это может привести к разрушению конструкции», — пишет 59.RU, корреспондент которого поговорил с жителем дома Игорем Юдиным и председателем ТСЖ «Орбита Александром Теплых.

Изначально на реставрацию дома предполагалось направить 19 млн рублей, однако на аукцион никто не заявился и Фонд капитального ремонта заключил прямой договор с пермской компанией «Русразвитие». При этом стоимость работ понизилась до 3 млн рублей. Сейчас жители дома добиваются приостановления работ на период холодов и ищут встречи с руководством Фонда капремонта, «чтобы задать накопившиеся вопросы».

Год назад власти региона объявили о том, что к 300-летию Перми будут отремонтированы фасады трех многоквартирных домов по шоссе Космонавтов: №110, 112 и 114. Здания на так называемом «гостевом маршруте» — по пути следования жителей и туристов из аэропорта к центру города. Глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что «гостевой маршрут — это «ворота» в Пермский край, которые должны быть «красивыми, ухоженными, безопасными и комфортными».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жильцы дома №110 по шоссе Космонавтов в Перми считают, что реставрация жилого здания идет с нарушениями. По словам горожан, подрядчик (ООО «Русразвитие») отказался от ряда работ, пояснив, что в них нет необходимости. «Исключение части работ и нарушения, допущенные в процессе, негативно скажутся на качестве ремонта. Штукатурка, нанесенная без сетки, быстро отвалится (если провести по ней рукой, она осыпается и сейчас), а в полостях между неровной стеной и утеплителем начнут копиться влага и плесень. В дальнейшем это может привести к разрушению конструкции», — пишет 59.RU, корреспондент которого поговорил с жителем дома Игорем Юдиным и председателем ТСЖ «Орбита Александром Теплых. Изначально на реставрацию дома предполагалось направить 19 млн рублей, однако на аукцион никто не заявился и Фонд капитального ремонта заключил прямой договор с пермской компанией «Русразвитие». При этом стоимость работ понизилась до 3 млн рублей. Сейчас жители дома добиваются приостановления работ на период холодов и ищут встречи с руководством Фонда капремонта, «чтобы задать накопившиеся вопросы». Год назад власти региона объявили о том, что к 300-летию Перми будут отремонтированы фасады трех многоквартирных домов по шоссе Космонавтов: №110, 112 и 114. Здания на так называемом «гостевом маршруте» — по пути следования жителей и туристов из аэропорта к центру города. Глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что «гостевой маршрут — это «ворота» в Пермский край, которые должны быть «красивыми, ухоженными, безопасными и комфортными».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...