Жители дома в Перми, который ремонтируют к юбилею города, нашли нарушения

07 марта 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Жильцы дома на шоссе Космонавтов хотят, чтобы на период холодов ремонтные работы были приостановлены Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Жильцы дома №110 по шоссе Космонавтов в Перми считают, что реставрация жилого здания идет с нарушениями. По словам горожан, подрядчик (ООО «Русразвитие») отказался от ряда работ, пояснив, что в них нет необходимости. «Исключение части работ и нарушения, допущенные в процессе, негативно скажутся на качестве ремонта. Штукатурка, нанесенная без сетки, быстро отвалится (если провести по ней рукой, она осыпается и сейчас), а в полостях между неровной стеной и утеплителем начнут копиться влага и плесень. В дальнейшем это может привести к разрушению конструкции», — пишет 59.RU, корреспондент которого поговорил с жителем дома Игорем Юдиным и председателем ТСЖ «Орбита Александром Теплых. Изначально на реставрацию дома предполагалось направить 19 млн рублей, однако на аукцион никто не заявился и Фонд капитального ремонта заключил прямой договор с пермской компанией «Русразвитие». При этом стоимость работ понизилась до 3 млн рублей. Сейчас жители дома добиваются приостановления работ на период холодов и ищут встречи с руководством Фонда капремонта, «чтобы задать накопившиеся вопросы». Год назад власти региона объявили о том, что к 300-летию Перми будут отремонтированы фасады трех многоквартирных домов по шоссе Космонавтов: №110, 112 и 114. Здания на так называемом «гостевом маршруте» — по пути следования жителей и туристов из аэропорта к центру города. Глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что «гостевой маршрут — это «ворота» в Пермский край, которые должны быть «красивыми, ухоженными, безопасными и комфортными». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы дома №110 по шоссе Космонавтов в Перми считают, что реставрация жилого здания идет с нарушениями. По словам горожан, подрядчик (ООО «Русразвитие») отказался от ряда работ, пояснив, что в них нет необходимости. «Исключение части работ и нарушения, допущенные в процессе, негативно скажутся на качестве ремонта. Штукатурка, нанесенная без сетки, быстро отвалится (если провести по ней рукой, она осыпается и сейчас), а в полостях между неровной стеной и утеплителем начнут копиться влага и плесень. В дальнейшем это может привести к разрушению конструкции», — пишет 59.RU, корреспондент которого поговорил с жителем дома Игорем Юдиным и председателем ТСЖ «Орбита Александром Теплых. Изначально на реставрацию дома предполагалось направить 19 млн рублей, однако на аукцион никто не заявился и Фонд капитального ремонта заключил прямой договор с пермской компанией «Русразвитие». При этом стоимость работ понизилась до 3 млн рублей. Сейчас жители дома добиваются приостановления работ на период холодов и ищут встречи с руководством Фонда капремонта, «чтобы задать накопившиеся вопросы». Год назад власти региона объявили о том, что к 300-летию Перми будут отремонтированы фасады трех многоквартирных домов по шоссе Космонавтов: №110, 112 и 114. Здания на так называемом «гостевом маршруте» — по пути следования жителей и туристов из аэропорта к центру города. Глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что «гостевой маршрут — это «ворота» в Пермский край, которые должны быть «красивыми, ухоженными, безопасными и комфортными».