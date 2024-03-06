06 марта 2024

Росстат: ЯНАО стал лидером роста цен на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на бензин в ЯНАО подскочили на 1,7% Фото:

К началу марта в ЯНАО резко выросли потребительские цены на топливо, отмечает Росстат. В течение последней недели стоимость бензина подскочила в округе на 1,7%, что в среднем выше, чем в других регионах страны.

«За период с 27 февраля по 4 марта 2024 года рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 6 субъектах Российской Федерации, более всего — в Ямало-Ненецком автономном округе +1,7%», — отмечают аналитики Росстата.

По данным источника, средняя стоимость автомобильного топлива на Ямале — 52,49 рубля. Бензин марки АИ-92 можно приобрети у операторов за 46,72 рубля, АИ-95 — за 53,22 рубля, АИ-98 — за 70,30 рубля, дизельное топливо — за 70,69 рубля. Средняя стоимость бензина в субъектах Федерации — 54,63 рубля, в УрФО — 53 рубля.

Ранее URA.RU сообщало о понижении стоимости бензина на заправках одного из крупнейших топливных операторов России. Ямальские водители выстраивались в длинные очереди на АЗС.

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К началу марта в ЯНАО резко выросли потребительские цены на топливо, отмечает Росстат. В течение последней недели стоимость бензина подскочила в округе на 1,7%, что в среднем выше, чем в других регионах страны. «За период с 27 февраля по 4 марта 2024 года рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 6 субъектах Российской Федерации, более всего — в Ямало-Ненецком автономном округе +1,7%», — отмечают аналитики Росстата. По данным источника, средняя стоимость автомобильного топлива на Ямале — 52,49 рубля. Бензин марки АИ-92 можно приобрети у операторов за 46,72 рубля, АИ-95 — за 53,22 рубля, АИ-98 — за 70,30 рубля, дизельное топливо — за 70,69 рубля. Средняя стоимость бензина в субъектах Федерации — 54,63 рубля, в УрФО — 53 рубля. Ранее URA.RU сообщало о понижении стоимости бензина на заправках одного из крупнейших топливных операторов России. Ямальские водители выстраивались в длинные очереди на АЗС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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