Польша захотела лишить Украину всех предоставленных с начала СВО льгот

07 марта 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Польше нужно защищать свой и европейский рынок, но при этом страна хочет помогать Украине, заявил Туск Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша предложила Евросоюзу отменить все торговые льготы, которые были предоставлены Украине после начала конфликта с Россией. Это нужно для того, чтобы защитить рынок Варшавы и Европы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала конфликта», — передает Dziennik Gazeta Prawna слова Туска. Он добавил, что Варшава очень хочет помогать Киеву, но одновременно ей нужно защищать сельскохозяйственный рынок Польши и Европы. Ранее Туск признал, что отношения Варшавы с Украиной являются критическими. В частности, на это влияет ситуация с экспортом украинского зерна, негативно сказывающаяся на внутренней экономике Польши. По словам премьер-министра страны, если ситуация вредит народу, то ее нужно менять.

Польша предложила Евросоюзу отменить все торговые льготы, которые были предоставлены Украине после начала конфликта с Россией. Это нужно для того, чтобы защитить рынок Варшавы и Европы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала конфликта», — передает Dziennik Gazeta Prawna слова Туска. Он добавил, что Варшава очень хочет помогать Киеву, но одновременно ей нужно защищать сельскохозяйственный рынок Польши и Европы. Ранее Туск признал, что отношения Варшавы с Украиной являются критическими. В частности, на это влияет ситуация с экспортом украинского зерна, негативно сказывающаяся на внутренней экономике Польши. По словам премьер-министра страны, если ситуация вредит народу, то ее нужно менять.