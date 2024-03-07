Польша захотела лишить Украину всех предоставленных с начала СВО льгот

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Глава Украины. Сайт президента Украины, туск дональд
Польше нужно защищать свой и европейский рынок, но при этом страна хочет помогать Украине, заявил Туск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша предложила Евросоюзу отменить все торговые льготы, которые были предоставлены Украине после начала конфликта с Россией. Это нужно для того, чтобы защитить рынок Варшавы и Европы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала конфликта», — передает Dziennik Gazeta Prawna слова Туска. Он добавил, что Варшава очень хочет помогать Киеву, но одновременно ей нужно защищать сельскохозяйственный рынок Польши и Европы.

Ранее Туск признал, что отношения Варшавы с Украиной являются критическими. В частности, на это влияет ситуация с экспортом украинского зерна, негативно сказывающаяся на внутренней экономике Польши. По словам премьер-министра страны, если ситуация вредит народу, то ее нужно менять.

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Польша предложила Евросоюзу отменить все торговые льготы, которые были предоставлены Украине после начала конфликта с Россией. Это нужно для того, чтобы защитить рынок Варшавы и Европы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала конфликта», — передает Dziennik Gazeta Prawna слова Туска. Он добавил, что Варшава очень хочет помогать Киеву, но одновременно ей нужно защищать сельскохозяйственный рынок Польши и Европы. Ранее Туск признал, что отношения Варшавы с Украиной являются критическими. В частности, на это влияет ситуация с экспортом украинского зерна, негативно сказывающаяся на внутренней экономике Польши. По словам премьер-министра страны, если ситуация вредит народу, то ее нужно менять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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