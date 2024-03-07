В Кургане охранник после увольнения выиграл суд у нефтяной компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги
Курганец получит крупную выплату после увольнения Фото:

Охранник из Кургана после увольнения из нефтяной компании «Транснефть» через суд добился выплаты годовой премии и компенсаций. Данные о трудовом споре имеются в системе ГАС «Правосудие».

«Осуществлял трудовую функцию в Курганском нефтепроводном управлении филиала АО „Транснефть-Урал“ в должности охранника ведомственной охраны. <…> При увольнении ему не была выплачена премия „Вознаграждение по итогам работы за год“», — говорится в материалах Курганского областного суда. Мужчина не получил премию при увольнении по соглашению сторон после прогула и обратился в суд.

В иске курганец заявлял, что предприятие обязано ему выплатить премию по итогам 2021 года. Также он настаивал на компенсации за нарушение сроков выплаты и возмещении морального ущерба.

Представители работодателя в заседаниях указывали, что предприятие не обязано выплачивать премию по итогам года сотрудникам с отрицательными показателями работы. Мужчине не заплатили из-за прогула. Суд первой инстанции охраннику отказал.

В апелляции было установлено, что факт прогула не был доказан. Охранник не появился на работе из-за проблем с полицией. Он был задержан правоохранительными органами. Позднее к нему приехали сотрудники службы безопасности, он написал заявление об увольнении по соглашению сторон и его рассчитали. Поскольку акты о прогуле не составлялись, то их было нельзя включать в отрицательные трудовые показатели. Соответственно, все полагающиеся премии по соглашениям должны быть выплачены.

Суд частично удовлетворил требования охранника. Компанию обязали выплатить более 82 тысяч премии, 45 тысяч компенсации и 10 тысяч рублей морального ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что водитель из Курганской области выиграл спор со свердловской компанией. Мужчина доказал в суде, что его увольнение было незаконным и получил десятки тысяч рублей за вынужденный прогул.

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Охранник из Кургана после увольнения из нефтяной компании «Транснефть» через суд добился выплаты годовой премии и компенсаций. Данные о трудовом споре имеются в системе ГАС «Правосудие». «Осуществлял трудовую функцию в Курганском нефтепроводном управлении филиала АО „Транснефть-Урал“ в должности охранника ведомственной охраны. <…> При увольнении ему не была выплачена премия „Вознаграждение по итогам работы за год“», — говорится в материалах Курганского областного суда. Мужчина не получил премию при увольнении по соглашению сторон после прогула и обратился в суд. В иске курганец заявлял, что предприятие обязано ему выплатить премию по итогам 2021 года. Также он настаивал на компенсации за нарушение сроков выплаты и возмещении морального ущерба. Представители работодателя в заседаниях указывали, что предприятие не обязано выплачивать премию по итогам года сотрудникам с отрицательными показателями работы. Мужчине не заплатили из-за прогула. Суд первой инстанции охраннику отказал. В апелляции было установлено, что факт прогула не был доказан. Охранник не появился на работе из-за проблем с полицией. Он был задержан правоохранительными органами. Позднее к нему приехали сотрудники службы безопасности, он написал заявление об увольнении по соглашению сторон и его рассчитали. Поскольку акты о прогуле не составлялись, то их было нельзя включать в отрицательные трудовые показатели. Соответственно, все полагающиеся премии по соглашениям должны быть выплачены. Суд частично удовлетворил требования охранника. Компанию обязали выплатить более 82 тысяч премии, 45 тысяч компенсации и 10 тысяч рублей морального ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что водитель из Курганской области выиграл спор со свердловской компанией. Мужчина доказал в суде, что его увольнение было незаконным и получил десятки тысяч рублей за вынужденный прогул.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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