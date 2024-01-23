Курганец наказал свердловскую фирму за незаконное увольнение

23 января 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Курганский водитель добился восстановления на работе через суд Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Катайского округа Курганской области через суд добился восстановления на работе и выплаты компенсации за вынужденный прогул от руководителей свердловской компании. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «На УАО „Уралтранстром“ возложена обязанность аннулировать запись в трудовой книжке об увольнении К. Взыскана заработная плата за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда», — говорится в материалах Курганского облсуда. Судебное заседание первой инстанции обязало предприятие выплатить курганскому водителю более 64 тысяч рублей. Обратиться в суд курганскому водителю пришлось после его увольнения в начале лета прошлого года. Мужчина работал посменно и возил рабочих из катайских сел на предприятие в соседний регион. В конце мая он не смог выйти на смену по домашним обстоятельствам и договорился с коллегой о подмене. Дело происходило в выходной день, и курганец не известил диспетчера гаража, поскольку женщина была в отпуске. После этого его уволили, хотя сменщик отработал положенные часы. Мужчина просил восстановить его на работе, оплатить вынужденный прогул и компенсировать моральный ущерб. Суд посчитал требования водителя законными, иск поддержала прокуратура. Требования удовлетворили частично. Вместе с восстановлением курганец получил более 54 тысяч рублей за время вынужденного прогула и 10 тысяч компенсации. Компания оспорила решение в областном суде, который встал на сторону фирмы из Екатеринбурга. Однако суд кассационной инстанции отменил апелляционное решение и оставил в силе постановление в пользу водителя. Ранее URA.RU сообщало, что курганские чиновники проиграли апелляцию директору школы. Сотрудники соцуправления округа не могли доказать, что увольнение женщины было законным после того, как она восстановилась на работе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Катайского округа Курганской области через суд добился восстановления на работе и выплаты компенсации за вынужденный прогул от руководителей свердловской компании. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «На УАО „Уралтранстром“ возложена обязанность аннулировать запись в трудовой книжке об увольнении К. Взыскана заработная плата за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда», — говорится в материалах Курганского облсуда. Судебное заседание первой инстанции обязало предприятие выплатить курганскому водителю более 64 тысяч рублей. Обратиться в суд курганскому водителю пришлось после его увольнения в начале лета прошлого года. Мужчина работал посменно и возил рабочих из катайских сел на предприятие в соседний регион. В конце мая он не смог выйти на смену по домашним обстоятельствам и договорился с коллегой о подмене. Дело происходило в выходной день, и курганец не известил диспетчера гаража, поскольку женщина была в отпуске. После этого его уволили, хотя сменщик отработал положенные часы. Мужчина просил восстановить его на работе, оплатить вынужденный прогул и компенсировать моральный ущерб. Суд посчитал требования водителя законными, иск поддержала прокуратура. Требования удовлетворили частично. Вместе с восстановлением курганец получил более 54 тысяч рублей за время вынужденного прогула и 10 тысяч компенсации. Компания оспорила решение в областном суде, который встал на сторону фирмы из Екатеринбурга. Однако суд кассационной инстанции отменил апелляционное решение и оставил в силе постановление в пользу водителя. Ранее URA.RU сообщало, что курганские чиновники проиграли апелляцию директору школы. Сотрудники соцуправления округа не могли доказать, что увольнение женщины было законным после того, как она восстановилась на работе.