Старейшее предприятие поможет «Курганмашзаводу» увеличить заказы

Предприятие «Кургансельмаш», основанное в 1904 году, поможет «Курганмашзаводу» увеличить заказы по выпуску чугунных отливок. Сотрудничество по освоению стали позволит оборонному заводу производить не менее 300 тонн изделий в год. Об этом сообщается в группе КМЗ в соцсети.
«Активно развивается сотрудничество с именитым предприятием ООО „Кургансельмаш“, которое имеет потребность в чугунных заготовках АО „Курганмашзавод“ для дальнейшего использования в производстве доильных комплексов. Освоение чугунных отливок позволит обеспечить „Курганмашзавод“ ежемесячным заказом на чугунные изделия объемом не менее 300 тонн в год», — говорится в сообщении завода в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудничество было обсуждено с представителями кузнечно-литейного завода КМЗ, отдела продаж АО «Курганмашзавод», а также сотрудниками «Кургансельмаш» во главе с гендиректором Кириллом Гринюком. В ходе встречи было найдено совместное решение по улучшению характеристик заготовок, запланированных к запуску в производство.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует расширить поставки челябинскому автомобильному предприятию. В планах освоение 12 наименований изделий стального литья.
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