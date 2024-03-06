06 марта 2024

Старейшее предприятие поможет «Курганмашзаводу» увеличить заказы

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
КМЗ планируют увеличить производство чугунных изделий для «Кургансельмаша» Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Предприятие «Кургансельмаш», основанное в 1904 году, поможет «Курганмашзаводу» увеличить заказы по выпуску чугунных отливок. Сотрудничество по освоению стали позволит оборонному заводу производить не менее 300 тонн изделий в год. Об этом сообщается в группе КМЗ в соцсети.

«Активно развивается сотрудничество с именитым предприятием ООО „Кургансельмаш“, которое имеет потребность в чугунных заготовках АО „Курганмашзавод“ для дальнейшего использования в производстве доильных комплексов. Освоение чугунных отливок позволит обеспечить „Курганмашзавод“ ежемесячным заказом на чугунные изделия объемом не менее 300 тонн в год», — говорится в сообщении завода в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудничество было обсуждено с представителями кузнечно-литейного завода КМЗ, отдела продаж АО «Курганмашзавод», а также сотрудниками «Кургансельмаш» во главе с гендиректором Кириллом Гринюком. В ходе встречи было найдено совместное решение по улучшению характеристик заготовок, запланированных к запуску в производство.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует расширить поставки челябинскому автомобильному предприятию. В планах освоение 12 наименований изделий стального литья.

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Предприятие «Кургансельмаш», основанное в 1904 году, поможет «Курганмашзаводу» увеличить заказы по выпуску чугунных отливок. Сотрудничество по освоению стали позволит оборонному заводу производить не менее 300 тонн изделий в год. Об этом сообщается в группе КМЗ в соцсети. «Активно развивается сотрудничество с именитым предприятием ООО „Кургансельмаш“, которое имеет потребность в чугунных заготовках АО „Курганмашзавод“ для дальнейшего использования в производстве доильных комплексов. Освоение чугунных отливок позволит обеспечить „Курганмашзавод“ ежемесячным заказом на чугунные изделия объемом не менее 300 тонн в год», — говорится в сообщении завода в соцсети «ВКонтакте». Сотрудничество было обсуждено с представителями кузнечно-литейного завода КМЗ, отдела продаж АО «Курганмашзавод», а также сотрудниками «Кургансельмаш» во главе с гендиректором Кириллом Гринюком. В ходе встречи было найдено совместное решение по улучшению характеристик заготовок, запланированных к запуску в производство. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует расширить поставки челябинскому автомобильному предприятию. В планах освоение 12 наименований изделий стального литья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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