Старейшее предприятие поможет «Курганмашзаводу» увеличить заказы

07 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

КМЗ планируют увеличить производство чугунных изделий для «Кургансельмаша» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Предприятие «Кургансельмаш», основанное в 1904 году, поможет «Курганмашзаводу» увеличить заказы по выпуску чугунных отливок. Сотрудничество по освоению стали позволит оборонному заводу производить не менее 300 тонн изделий в год. Об этом сообщается в группе КМЗ в соцсети. «Активно развивается сотрудничество с именитым предприятием ООО „Кургансельмаш“, которое имеет потребность в чугунных заготовках АО „Курганмашзавод“ для дальнейшего использования в производстве доильных комплексов. Освоение чугунных отливок позволит обеспечить „Курганмашзавод“ ежемесячным заказом на чугунные изделия объемом не менее 300 тонн в год», — говорится в сообщении завода в соцсети «ВКонтакте». Сотрудничество было обсуждено с представителями кузнечно-литейного завода КМЗ, отдела продаж АО «Курганмашзавод», а также сотрудниками «Кургансельмаш» во главе с гендиректором Кириллом Гринюком. В ходе встречи было найдено совместное решение по улучшению характеристик заготовок, запланированных к запуску в производство. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует расширить поставки челябинскому автомобильному предприятию. В планах освоение 12 наименований изделий стального литья.

Предприятие «Кургансельмаш», основанное в 1904 году, поможет «Курганмашзаводу» увеличить заказы по выпуску чугунных отливок. Сотрудничество по освоению стали позволит оборонному заводу производить не менее 300 тонн изделий в год. Об этом сообщается в группе КМЗ в соцсети. «Активно развивается сотрудничество с именитым предприятием ООО „Кургансельмаш“, которое имеет потребность в чугунных заготовках АО „Курганмашзавод“ для дальнейшего использования в производстве доильных комплексов. Освоение чугунных отливок позволит обеспечить „Курганмашзавод“ ежемесячным заказом на чугунные изделия объемом не менее 300 тонн в год», — говорится в сообщении завода в соцсети «ВКонтакте». Сотрудничество было обсуждено с представителями кузнечно-литейного завода КМЗ, отдела продаж АО «Курганмашзавод», а также сотрудниками «Кургансельмаш» во главе с гендиректором Кириллом Гринюком. В ходе встречи было найдено совместное решение по улучшению характеристик заготовок, запланированных к запуску в производство. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует расширить поставки челябинскому автомобильному предприятию. В планах освоение 12 наименований изделий стального литья.