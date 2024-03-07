Социальные пенсии в 2024 году: размер, кому положены

Правительство проиндексирует социальные пенсии россиян на 7,5% с 1 апреля

07 марта 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Социальные пенсии в России индексируются каждый год Фото: Игорь Пантин © URA.RU В апреле на 7,5% для россиян вырастут социальные пенсии. О том, какой будет ее размер, кто ее получит и в чем различие социальной от страховой — в материале URA.RU. В чем отличие социальной пенсии от страховой Страховая пенсия зависит от накопленных баллов и стажа работы. Они начисляются за каждый год работы, за срочную службу в армии, за уход за детьми, людьми с инвалидностью I группы или старше 80 лет, если это можно подтвердить документально. Такой вид пенсии позволяет выйти на отдых раньше. Если баллов не хватает, то их можно купить. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В случае нехватки баллов в страховой пенсии будет отказано, а вместо нее — назначена социальная. Социальная пенсия — это совершено другой механизм. Такой тип выплат положен гражданам не имеющим достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Чтобы выйти на социальную пенсию, надо подождать несколько лет, в отличие от страховой. Для мужчин — 70 лет, для женщин — 65 лет. В 2023 году средний размер социальной пенсии составлял 12 560 рублей, передает РБК. А страховой — 21 864 рубля. Кому положена социальная пенсия в 2024 году На такую пенсию могут рассчитывать люди, у которых не накопилось необходимого трудового стажа. В 2024 году социальная пенсия по старости положена: мужчинам: 70 лет;

женщинам: 65 лет. Для тех, кто живет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям условия другие: мужчинам: 65 лет;

женщинам: 60 лет. Коренным малочисленным народам Севера: мужчинам: 55 лет;

женщинам: 50 лет. Также социальную пенсию могут получить инвалиды I группы и II группы. На выплаты могут рассчитывать и дети-инвалиды. Как оформить социальную пенсию Для есть несколько способов: прийти в Пенсионный фонд России лично, обратиться через представителя или заполнить заявление на портале «Госуслуг». Еще есть вариант оформить выплату через МФЦ. Одно из условий оформления социальной пенсии — это постоянное проживание в России. Для иностранцев — 15 лет. В России есть несколько видов социальных пенсий. Среди них: по старости, по инвалидности и при потере кормильца. Кроме того, на выплаты могут рассчитывать дети, личности родителей которых неизвестны. А несовершеннолетние граждане не должны быть никем усыновлены. В противном случае они перестанут получать пенсию. Фото: инфографика URA.RU Сколько государство платит по социальным пенсиям Для инвалидов II группы и тех, кто достиг определенного возраста, размер выплат составляет 7 153,33 рубля в месяц. Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды получают по 17 167,83 рубля. Инвалидам с детства II группы государство платит по 15 306,73 рубля. С 1 апреля размер социальной пенсии будет увеличен на 7,5%. Такие изменения затронут более четырех миллионов человек. Для этих целей будут выделено почти 37,5 миллиарда рублей. Более подробная информация — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В апреле на 7,5% для россиян вырастут социальные пенсии. О том, какой будет ее размер, кто ее получит и в чем различие социальной от страховой — в материале URA.RU. Страховая пенсия зависит от накопленных баллов и стажа работы. Они начисляются за каждый год работы, за срочную службу в армии, за уход за детьми, людьми с инвалидностью I группы или старше 80 лет, если это можно подтвердить документально. Такой вид пенсии позволяет выйти на отдых раньше. Если баллов не хватает, то их можно купить. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В случае нехватки баллов в страховой пенсии будет отказано, а вместо нее — назначена социальная. Социальная пенсия — это совершено другой механизм. Такой тип выплат положен гражданам не имеющим достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Чтобы выйти на социальную пенсию, надо подождать несколько лет, в отличие от страховой. Для мужчин — 70 лет, для женщин — 65 лет. В 2023 году средний размер социальной пенсии составлял 12 560 рублей, передает РБК. А страховой — 21 864 рубля. На такую пенсию могут рассчитывать люди, у которых не накопилось необходимого трудового стажа. В 2024 году социальная пенсия по старости положена: Для тех, кто живет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям условия другие: Коренным малочисленным народам Севера: Также социальную пенсию могут получить инвалиды I группы и II группы. На выплаты могут рассчитывать и дети-инвалиды. Для есть несколько способов: прийти в Пенсионный фонд России лично, обратиться через представителя или заполнить заявление на портале «Госуслуг». Еще есть вариант оформить выплату через МФЦ. Одно из условий оформления социальной пенсии — это постоянное проживание в России. Для иностранцев — 15 лет. В России есть несколько видов социальных пенсий. Среди них: по старости, по инвалидности и при потере кормильца. Кроме того, на выплаты могут рассчитывать дети, личности родителей которых неизвестны. А несовершеннолетние граждане не должны быть никем усыновлены. В противном случае они перестанут получать пенсию. Для инвалидов II группы и тех, кто достиг определенного возраста, размер выплат составляет 7 153,33 рубля в месяц. Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды получают по 17 167,83 рубля. Инвалидам с детства II группы государство платит по 15 306,73 рубля. С 1 апреля размер социальной пенсии будет увеличен на 7,5%. Такие изменения затронут более четырех миллионов человек. Для этих целей будут выделено почти 37,5 миллиарда рублей. Более подробная информация — в материале URA.RU.