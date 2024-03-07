В курганском селе, где проживают около 700 человек, построят новую школу

В селе Боровское, где построят новую школу, проживает 671 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Боровское Белозерского округа, где проживают около 700 человек, построят новую школу. Решение об этом принято 7 марта, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Три года назад в Боровском вопрос [о строительстве новой школы] пришлось отложить. Вначале из-за ковида, затем ввиду ЧС, стоивших региону ни один миллиард рублей расходов. Сегодня приняли решение строить новую школу и в Боровском. А за ожидание добавим землякам еще капремонт Дома культуры и новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который установят в следующем году», — написал Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

Согласно данным статистики, в селе Боровское проживает 671 человек. В их числе: дети в возрасте до 6 лет — 67 человек, подростки в возрасте от 7 до 17 лет — 80 человек.

Губернатор отметил, что также принято решение расконсервировать давно закрытый корпус среднего профессионального образования (СПО) в селе Белозерском. Такое же решение принято по корпусу СПО, передаваемому от КГУ в селе Чаши Каргапольского округа. В селе Верхнее Куртамышского округа губернатор поручил спроектировать спортивный зал. Его планируют начать строить в 2024 года, капремонт школы намечен на 2025/26 годы. «Такой же модульный спортзал заказываем для школы в селе Кислянском Юргамышского округа. Общая стоимость этих решений для областного бюджета составит порядка 400 млн рублей», — отметил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области строят несколько школ. На стройку самой большой школы в Кургане были выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Школы также строят в Шадринске и селе Красный октябрь.