На строительство самой большой школы Кургана из федерального бюджета выделят сотни миллионов

02 августа 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

На строительство школы на 1500 мест в Кургане дополнительно выделят более 286 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На строительство школы на 1500 мест в Заозерном районе Кургана дополнительно выделят более 283 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает в telegram-канале правительства региона. Ранее губернатор Вадим Шумков просил у президента РФ Владимира Путина денег, чтобы достроить объект. «На строительство школы в Кургане из федерального бюджета будет дополнительно выделено 283,3 млн рублей. Еще 2,9 млн рублей в качестве софинансирования добавит бюджет Курганской области», — говорится в сообщении. По данным правительства региона, потребность в дополнительных деньгах связана с тем, что с начала строительства объекта цены на строительные материалы и услуги выросли. Также губернатор Шумков заявлял, что государство окажет финансовую поддержку другим соцобъектам в регионе. В частности, будут выделены деньги на строительство школ в Шадринске и поселке Красный Октябрь. Строительством школы в 12 микрорайоне Заозерного занимается ЗАО «Курганстальмост». Стоимость строительства после неоднократных увеличений контракта составляет более 1,6 млрд рублей. Сдать объект должны в декабре 2023 года. Ранее URA.RU писало, что прокурор Кургана провел срочное совещание из-за строительства школы. В нем приняли участие представители администрации города, заказчика и застройщика. Целью мероприятия стал вопрос соблюдения сроков сдачи объекта. По данным прокуратуры региона, готовность школы составляет чуть более 50%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На строительство школы на 1500 мест в Заозерном районе Кургана дополнительно выделят более 283 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает в telegram-канале правительства региона. Ранее губернатор Вадим Шумков просил у президента РФ Владимира Путина денег, чтобы достроить объект. «На строительство школы в Кургане из федерального бюджета будет дополнительно выделено 283,3 млн рублей. Еще 2,9 млн рублей в качестве софинансирования добавит бюджет Курганской области», — говорится в сообщении. По данным правительства региона, потребность в дополнительных деньгах связана с тем, что с начала строительства объекта цены на строительные материалы и услуги выросли. Также губернатор Шумков заявлял, что государство окажет финансовую поддержку другим соцобъектам в регионе. В частности, будут выделены деньги на строительство школ в Шадринске и поселке Красный Октябрь. Строительством школы в 12 микрорайоне Заозерного занимается ЗАО «Курганстальмост». Стоимость строительства после неоднократных увеличений контракта составляет более 1,6 млрд рублей. Сдать объект должны в декабре 2023 года. Ранее URA.RU писало, что прокурор Кургана провел срочное совещание из-за строительства школы. В нем приняли участие представители администрации города, заказчика и застройщика. Целью мероприятия стал вопрос соблюдения сроков сдачи объекта. По данным прокуратуры региона, готовность школы составляет чуть более 50%.