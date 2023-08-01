01 августа 2023

На строительство самой большой школы Кургана из федерального бюджета выделят сотни миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, строительство школы, школа долгострой, 12 микрорайон
На строительство школы на 1500 мест в Кургане дополнительно выделят более 286 млн рублей Фото:

На строительство школы на 1500 мест в Заозерном районе Кургана дополнительно выделят более 283 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает в telegram-канале правительства региона. Ранее губернатор Вадим Шумков просил у президента РФ Владимира Путина денег, чтобы достроить объект.

«На строительство школы в Кургане из федерального бюджета будет дополнительно выделено 283,3 млн рублей. Еще 2,9 млн рублей в качестве софинансирования добавит бюджет Курганской области», — говорится в сообщении.

По данным правительства региона, потребность в дополнительных деньгах связана с тем, что с начала строительства объекта цены на строительные материалы и услуги выросли. Также губернатор Шумков заявлял, что государство окажет финансовую поддержку другим соцобъектам в регионе. В частности, будут выделены деньги на строительство школ в Шадринске и поселке Красный Октябрь.

Строительством школы в 12 микрорайоне Заозерного занимается ЗАО «Курганстальмост». Стоимость строительства после неоднократных увеличений контракта составляет более 1,6 млрд рублей. Сдать объект должны в декабре 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что прокурор Кургана провел срочное совещание из-за строительства школы. В нем приняли участие представители администрации города, заказчика и застройщика. Целью мероприятия стал вопрос соблюдения сроков сдачи объекта. По данным прокуратуры региона, готовность школы составляет чуть более 50%.

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На строительство школы на 1500 мест в Заозерном районе Кургана дополнительно выделят более 283 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает в telegram-канале правительства региона. Ранее губернатор Вадим Шумков просил у президента РФ Владимира Путина денег, чтобы достроить объект. «На строительство школы в Кургане из федерального бюджета будет дополнительно выделено 283,3 млн рублей. Еще 2,9 млн рублей в качестве софинансирования добавит бюджет Курганской области», — говорится в сообщении. По данным правительства региона, потребность в дополнительных деньгах связана с тем, что с начала строительства объекта цены на строительные материалы и услуги выросли. Также губернатор Шумков заявлял, что государство окажет финансовую поддержку другим соцобъектам в регионе. В частности, будут выделены деньги на строительство школ в Шадринске и поселке Красный Октябрь. Строительством школы в 12 микрорайоне Заозерного занимается ЗАО «Курганстальмост». Стоимость строительства после неоднократных увеличений контракта составляет более 1,6 млрд рублей. Сдать объект должны в декабре 2023 года. Ранее URA.RU писало, что прокурор Кургана провел срочное совещание из-за строительства школы. В нем приняли участие представители администрации города, заказчика и застройщика. Целью мероприятия стал вопрос соблюдения сроков сдачи объекта. По данным прокуратуры региона, готовность школы составляет чуть более 50%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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