Мэр Нового Уренгоя подарил фотосессию женам и матерям военнослужащих

В Новом Уренгое (ЯНАО) жены и матери военнослужащих получат сертификат на бесплатную фотосессию. Об этом сообщил глава администрации газовой столицы Андрей Воронов.
«В честь праздника Международного женского дня решили порадовать жен и матерей наших военнослужащих — подарить им фотосессию. Сертификаты можно получить в Фонде „Защитники Отечества“», — сообщил Андрей Воронов в своем telegram-канале.
Сертификаты будут ждать жен и матерей защитников из Нового Уренгоя в филиале фонда с 11 марта по 11 апреля, а провести фотосессию можно до 20 сентября. По замыслу мэра, профессионально выполненные фото напомнят военнослужащим, что их любят и ждут дома.
Воронов лично поздравил сотрудниц «Защитников Отечества» и вручил им цветы. Потом он поздравил волонтеров-женщин из штаба «СВОИ» и «Сердце цвета хаки», которые плетут маскировочные сети и занимаются изготовлением предметов окопного быта для бойцов, организовывают сбор средств на нужды ямальцев в зоне боевых действий.
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