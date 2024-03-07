Соцфонд удивил курганцев необычным приемом. Видео

Курганцы, пришедшие на прием в Соцфонд, попали на концерт к 8 марта
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Репетиция пятого фестиваля «Денис Мацуев представляет» в Свердловской филармонии. Екатеринбург, филармония, саксофонист, саксофон
В курганском Соцфонде 7 марта для клиентов сыграл саксофонист Фото:

В филиале Социального фонда России по Курганской области женщин, пришедших на личный прием в клиентскую службу, встретили концертом саксофониста. Так сотрудники поздравили клиентов с наступающим праздником.

«Сотрудники курганского Соцфонда поздравили женщин, которые пришли на личный прием в клиентскую службу, с 8 марта. В честь праздника для посетительниц сотрудники организовали небольшой концерт с живой музыкой. Саксофонист Егор Коновалов исполнил несколько композиций в разном жанре», — рассказали в пресс-службе курганского филиала Соцфонда России.

Всем клиенткам вручили в подарок цветы. Акция проходит в Соцфонде впервые. Посетительницы были приятно удивлены и очень благодарили сотрудников. Одна из клиенток призналась, что особенно благодарна вниманию, так как ее некому поздравить 8 марта. «Мы работали на эффект приятной неожиданности для посетителей, его достигли. Планируем акцию сделать ежегодной», — добавили в фонде.

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В филиале Социального фонда России по Курганской области женщин, пришедших на личный прием в клиентскую службу, встретили концертом саксофониста. Так сотрудники поздравили клиентов с наступающим праздником. «Сотрудники курганского Соцфонда поздравили женщин, которые пришли на личный прием в клиентскую службу, с 8 марта. В честь праздника для посетительниц сотрудники организовали небольшой концерт с живой музыкой. Саксофонист Егор Коновалов исполнил несколько композиций в разном жанре», — рассказали в пресс-службе курганского филиала Соцфонда России. Всем клиенткам вручили в подарок цветы. Акция проходит в Соцфонде впервые. Посетительницы были приятно удивлены и очень благодарили сотрудников. Одна из клиенток призналась, что особенно благодарна вниманию, так как ее некому поздравить 8 марта. «Мы работали на эффект приятной неожиданности для посетителей, его достигли. Планируем акцию сделать ежегодной», — добавили в фонде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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