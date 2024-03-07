Курганцы, пришедшие на прием в Соцфонд, попали на концерт к 8 марта

В курганском Соцфонде 7 марта для клиентов сыграл саксофонист Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В филиале Социального фонда России по Курганской области женщин, пришедших на личный прием в клиентскую службу, встретили концертом саксофониста. Так сотрудники поздравили клиентов с наступающим праздником.

«Сотрудники курганского Соцфонда поздравили женщин, которые пришли на личный прием в клиентскую службу, с 8 марта. В честь праздника для посетительниц сотрудники организовали небольшой концерт с живой музыкой. Саксофонист Егор Коновалов исполнил несколько композиций в разном жанре», — рассказали в пресс-службе курганского филиала Соцфонда России.

Всем клиенткам вручили в подарок цветы. Акция проходит в Соцфонде впервые. Посетительницы были приятно удивлены и очень благодарили сотрудников. Одна из клиенток призналась, что особенно благодарна вниманию, так как ее некому поздравить 8 марта. «Мы работали на эффект приятной неожиданности для посетителей, его достигли. Планируем акцию сделать ежегодной», — добавили в фонде.