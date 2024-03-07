В филиале Социального фонда России по Курганской области женщин, пришедших на личный прием в клиентскую службу, встретили концертом саксофониста. Так сотрудники поздравили клиентов с наступающим праздником.
«Сотрудники курганского Соцфонда поздравили женщин, которые пришли на личный прием в клиентскую службу, с 8 марта. В честь праздника для посетительниц сотрудники организовали небольшой концерт с живой музыкой. Саксофонист Егор Коновалов исполнил несколько композиций в разном жанре», — рассказали в пресс-службе курганского филиала Соцфонда России.
Всем клиенткам вручили в подарок цветы. Акция проходит в Соцфонде впервые. Посетительницы были приятно удивлены и очень благодарили сотрудников. Одна из клиенток призналась, что особенно благодарна вниманию, так как ее некому поздравить 8 марта. «Мы работали на эффект приятной неожиданности для посетителей, его достигли. Планируем акцию сделать ежегодной», — добавили в фонде.
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