Житель Заводоуковского района Тюменской области Александр Васильев погиб, получив ранение в зоне спецоперации. Об этом URA.RU стало известно от регионального отделения центра «Защитники Отечества».
«В январе 2023 года, при выполнении боевого задания Васильев получил осколочное ранение в шею. Рана была не совместима с жизнью. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания в боевых условиях, Александр награжден Орденом Мужества посмертно», — сказано в сообщении организации.
Александр Васильев родился в 1989 году. Когда началась специальная военная операция, Александру пришла повестка, но комиссия признала его негодным по здоровью. Тогда он, ничего не сказав родным, заключил контракт и отправился в зону боевых действий.
Ранее в Тюменской области простились с военным Иваном Черепановым. Он погиб в ходе спецоперации. Мужчина ушел служить по контракту в сентябре 2023 года.
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