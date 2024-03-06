06 марта 2024

Тюменец погиб от осколка на СВО. Фото

Боец из Тюменской области Васильев получил ранение и скончался на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, подполковник, медаль, ветеран сво, грудь в медалях, офицерский мундир, орден за чеченскую компанию
Тюменца, погибшего в зоне спецоперации, наградили Орденом Мужества посмертно Фото:

Житель Заводоуковского района Тюменской области Александр Васильев погиб, получив ранение в зоне спецоперации. Об этом URA.RU стало известно от регионального отделения центра «Защитники Отечества».

«В январе 2023 года, при выполнении боевого задания Васильев получил осколочное ранение в шею. Рана была не совместима с жизнью. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания в боевых условиях, Александр награжден Орденом Мужества посмертно», — сказано в сообщении организации.

Александр Васильев родился в 1989 году. Когда началась специальная военная операция, Александру пришла повестка, но комиссия признала его негодным по здоровью. Тогда он, ничего не сказав родным, заключил контракт и отправился в зону боевых действий.

Ранее в Тюменской области простились с военным Иваном Черепановым. Он погиб в ходе спецоперации. Мужчина ушел служить по контракту в сентябре 2023 года.

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Житель Заводоуковского района Тюменской области Александр Васильев погиб, получив ранение в зоне спецоперации. Об этом URA.RU стало известно от регионального отделения центра «Защитники Отечества». «В январе 2023 года, при выполнении боевого задания Васильев получил осколочное ранение в шею. Рана была не совместима с жизнью. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания в боевых условиях, Александр награжден Орденом Мужества посмертно», — сказано в сообщении организации. Александр Васильев родился в 1989 году. Когда началась специальная военная операция, Александру пришла повестка, но комиссия признала его негодным по здоровью. Тогда он, ничего не сказав родным, заключил контракт и отправился в зону боевых действий. Ранее в Тюменской области простились с военным Иваном Черепановым. Он погиб в ходе спецоперации. Мужчина ушел служить по контракту в сентябре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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