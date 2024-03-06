Тюменец погиб от осколка на СВО. Фото

Боец из Тюменской области Васильев получил ранение и скончался на СВО

07 марта 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Тюменца, погибшего в зоне спецоперации, наградили Орденом Мужества посмертно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель Заводоуковского района Тюменской области Александр Васильев погиб, получив ранение в зоне спецоперации. Об этом URA.RU стало известно от регионального отделения центра «Защитники Отечества». «В январе 2023 года, при выполнении боевого задания Васильев получил осколочное ранение в шею. Рана была не совместима с жизнью. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания в боевых условиях, Александр награжден Орденом Мужества посмертно», — сказано в сообщении организации. Александр Васильев родился в 1989 году. Когда началась специальная военная операция, Александру пришла повестка, но комиссия признала его негодным по здоровью. Тогда он, ничего не сказав родным, заключил контракт и отправился в зону боевых действий. Ранее в Тюменской области простились с военным Иваном Черепановым. Он погиб в ходе спецоперации. Мужчина ушел служить по контракту в сентябре 2023 года. Фото: «Защитники Отечества | Тюменская область»

Житель Заводоуковского района Тюменской области Александр Васильев погиб, получив ранение в зоне спецоперации. Об этом URA.RU стало известно от регионального отделения центра «Защитники Отечества». «В январе 2023 года, при выполнении боевого задания Васильев получил осколочное ранение в шею. Рана была не совместима с жизнью. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания в боевых условиях, Александр награжден Орденом Мужества посмертно», — сказано в сообщении организации. Александр Васильев родился в 1989 году. Когда началась специальная военная операция, Александру пришла повестка, но комиссия признала его негодным по здоровью. Тогда он, ничего не сказав родным, заключил контракт и отправился в зону боевых действий. Ранее в Тюменской области простились с военным Иваном Черепановым. Он погиб в ходе спецоперации. Мужчина ушел служить по контракту в сентябре 2023 года.