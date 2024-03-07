Выборы нового главы Кургана будут зависеть от скорости таяния снега. Инсайд

07 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Источники URA.RU утверждают, что решение о возглавлении города зависит от рисков возникновения пожаров весной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Выборы нового главы Кургана будет зависеть от скорости таяния снега и оценки рисков пожаров в 2024 году. Наиболее вероятный кандидат на эту должность, исполняющая обязанности мэра Анастасия Аргышева, планирует объявить свое решение о готовности возглавить город 20 марта, учитывая эти факторы. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. При этом другие источники утверждают, что срыв выборов не планируется, несмотря на изменения в дате их проведения. «Аргышева ждет 20 марта, чтобы дать окончательный ответ по готовности возглавить город. После этой даты станет понятно — какой будет весна, и не повторятся ли смертельные пожары, как в 2023 году. Если снег сойдет рано, то возрастет риск смертельных пожаров, а если позже — то риск фатальной стихии будет ниже. Аргышевой невыгодно становиться градоначальником до того, как пожары стихнут», — говорят инсайдеры. Отмечается, что в случае если трагедия повторится — вся ответственность ляжет на нового мэра, как это было с экс-главой города Еленой Ситниковой. При этом, другие источники, связанные с городскими властями в разговоре с URA.RU утверждают, что срыв выборов не планируется и они состоятся в марте. Также они отмечают, что перенести выборы мэра на сентябрь в рамках стартовавшего конкурса уже не получится. Но если конкурс сорвется, то выборы мэра можно будет поручить полномочным депутатам нового созыва, которых изберут в сентябре. Корреспондент URA.RU направил запросы для уточнения информации по теме в пресс-службу городской думы и администрации Кургана. Новость будет дополнена после получения ответов. Ранее URA.RU писало, что депутаты курганской гордумы 6 марта не смогли выбрать мэра, так как у некоторых кандидатов не оказалось необходимых документов. Сообщалось, что в марте у действующего созыва курганской гордумы до истечения срока полномочий останется полгода. У следующего состава правомочных депутатов после избрания, в случае если в марте не будет избран глава города будет 3 месяца, чтобы определиться с тем, кто займет пост градоначальника. В майских пожарах в 2023 году в Кургане погибли 11 человек и сгорели тысячи строений. После этого, в отношении экс-главы Ситниковой следователями было возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы нового главы Кургана будет зависеть от скорости таяния снега и оценки рисков пожаров в 2024 году. Наиболее вероятный кандидат на эту должность, исполняющая обязанности мэра Анастасия Аргышева, планирует объявить свое решение о готовности возглавить город 20 марта, учитывая эти факторы. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. При этом другие источники утверждают, что срыв выборов не планируется, несмотря на изменения в дате их проведения. «Аргышева ждет 20 марта, чтобы дать окончательный ответ по готовности возглавить город. После этой даты станет понятно — какой будет весна, и не повторятся ли смертельные пожары, как в 2023 году. Если снег сойдет рано, то возрастет риск смертельных пожаров, а если позже — то риск фатальной стихии будет ниже. Аргышевой невыгодно становиться градоначальником до того, как пожары стихнут», — говорят инсайдеры. Отмечается, что в случае если трагедия повторится — вся ответственность ляжет на нового мэра, как это было с экс-главой города Еленой Ситниковой. При этом, другие источники, связанные с городскими властями в разговоре с URA.RU утверждают, что срыв выборов не планируется и они состоятся в марте. Также они отмечают, что перенести выборы мэра на сентябрь в рамках стартовавшего конкурса уже не получится. Но если конкурс сорвется, то выборы мэра можно будет поручить полномочным депутатам нового созыва, которых изберут в сентябре. Корреспондент URA.RU направил запросы для уточнения информации по теме в пресс-службу городской думы и администрации Кургана. Новость будет дополнена после получения ответов. Ранее URA.RU писало, что депутаты курганской гордумы 6 марта не смогли выбрать мэра, так как у некоторых кандидатов не оказалось необходимых документов. Сообщалось, что в марте у действующего созыва курганской гордумы до истечения срока полномочий останется полгода. У следующего состава правомочных депутатов после избрания, в случае если в марте не будет избран глава города будет 3 месяца, чтобы определиться с тем, кто займет пост градоначальника. В майских пожарах в 2023 году в Кургане погибли 11 человек и сгорели тысячи строений. После этого, в отношении экс-главы Ситниковой следователями было возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.