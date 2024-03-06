Почему в Кургане затягиваются выборы мэра города

Курган рискует остаться без нового мэра еще на полгода

06 марта 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Аргышева останется в статусе врио, если мэра не изберут в марте, а нового главу будет определять следующий созыв думы в сентябре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Депутаты курганской гордумы 6 марта не смогли выбрать мэра, так как у некоторых кандидатов не оказалось необходимых документов. Корреспондент URA.RU проанализировал документы о порядке проведения выборов, а также взял комментарий у депутата Ивана Камшилова. Он отметил, что решение о том будет ли в Кургане избран новый мэр будет принято в ближайшее время. Согласно уставу, если депутаты не выберут его в марте, нового главу будут определять депутаты следующего созыва не раньше сентября. О том, почему могут затянуться выборы — в материале редакции. «В случае досрочного прекращения полномочий главы Кургана избрание нового проводится по решению городской думы не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий прошлого главы. При этом если до истечения срока полномочий думы осталось менее шести месяцев, избрание главы Кургана из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется курганской гордумой в правомочном составе», — указано в Уставе. При этом, в марте у действующего созыва курганской гордумы до истечения срока полномочий останется полгода. Предоставить выбор нового мэра Кургана могут следующему составу депутатов, которые будут избраны на выборах в сентябре. У новых правомочных народных избранников будет 3 месяца, чтобы определиться с тем, кто займет пост главы города. Депутат действующего созыва думы Иван Камшилов в разговоре с URA.RU заявил, что выборы могут затягиваться для того, чтобы позволить Аргышевой оставаться в статусе временно исполняющей обязанности до сентября. Тем самым, считает депутат, она подвергнется меньшей ответственности на высоком посту. «Скорее всего оставят Аргышеву врио. Так удобнее, а может и сама хочет оставаться в этом статусе, а то начнутся вдруг наводнения, пожары. Думаю, что на следующей неделе они [власти Кургана] примут окончательное решение», — сообщил Камшилов. Корреспондент URA.RU направил запросы для уточнения информации по теме в пресс-службу гордумы и мэрии Кургана. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало, что выборы главы Кургана состоятся позже. Официальная причина гордумы по тому, что выборы не состоялись в том, что не все кандидаты на должность главы города выполнили требование законодательства в части предоставления документов необходимых для назначения глав. При этом отмечалось, что из троих кандидатов врио мэра Аргышева набрала больше всех баллов, но на заседании она отсутствовала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты курганской гордумы 6 марта не смогли выбрать мэра, так как у некоторых кандидатов не оказалось необходимых документов. Корреспондент URA.RU проанализировал документы о порядке проведения выборов, а также взял комментарий у депутата Ивана Камшилова. Он отметил, что решение о том будет ли в Кургане избран новый мэр будет принято в ближайшее время. Согласно уставу, если депутаты не выберут его в марте, нового главу будут определять депутаты следующего созыва не раньше сентября. О том, почему могут затянуться выборы — в материале редакции. «В случае досрочного прекращения полномочий главы Кургана избрание нового проводится по решению городской думы не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий прошлого главы. При этом если до истечения срока полномочий думы осталось менее шести месяцев, избрание главы Кургана из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется курганской гордумой в правомочном составе», — указано в Уставе. При этом, в марте у действующего созыва курганской гордумы до истечения срока полномочий останется полгода. Предоставить выбор нового мэра Кургана могут следующему составу депутатов, которые будут избраны на выборах в сентябре. У новых правомочных народных избранников будет 3 месяца, чтобы определиться с тем, кто займет пост главы города. Депутат действующего созыва думы Иван Камшилов в разговоре с URA.RU заявил, что выборы могут затягиваться для того, чтобы позволить Аргышевой оставаться в статусе временно исполняющей обязанности до сентября. Тем самым, считает депутат, она подвергнется меньшей ответственности на высоком посту. «Скорее всего оставят Аргышеву врио. Так удобнее, а может и сама хочет оставаться в этом статусе, а то начнутся вдруг наводнения, пожары. Думаю, что на следующей неделе они [власти Кургана] примут окончательное решение», — сообщил Камшилов. Корреспондент URA.RU направил запросы для уточнения информации по теме в пресс-службу гордумы и мэрии Кургана. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало, что выборы главы Кургана состоятся позже. Официальная причина гордумы по тому, что выборы не состоялись в том, что не все кандидаты на должность главы города выполнили требование законодательства в части предоставления документов необходимых для назначения глав. При этом отмечалось, что из троих кандидатов врио мэра Аргышева набрала больше всех баллов, но на заседании она отсутствовала.